Isten veled, Gyuri, angyalok vigyázzák az álmod!
Novath György három és fél évtizede focizott az Andrássy úton. Elhunyt a DVTK egykori futballistája.
Labdarúgás. Csütörtökön hajnalban meghalt a csákvári kórházban Novath György. A Videoton egykori játékosa 67 esztendős volt. A székesfehérvári születésű volt középpályás 12 éven keresztül szerepelt a ,,Vidiben", 255 bajnoki találkozón húzta fel a piros-kék mezt. Nyert két bronzérmet, és egy kupaezüstöt a klubbal. Kivette a részét az UEFA Kupa-menetelésből is (1984/1985), melynek során 9 mérkőzést játszott. Azt már kevesebben tudták, tudják róla, hogy az 1990-1991-es szezonban a DVTK futballistája volt, ezüstérmet szerzett a piros-fehérekkel az NB II Keleti csoportjában. Amint az ismert, a Diósgyőr ekkor osztályozót vívott a Szegeddel, és 7 év után visszajutott az NB I-be, Palicskó Tibor vezetőedző irányítása mellett.
A DVTK színeiben hat összecsapás
Novath György mérkőzései DVTK dresszben, a másodosztályban:
- 1990. október 21.: Nyíregyházi VSC – DVTK 1–2 (Kezdő: fejesgól a 8. percben, a szünetben sérülés miatt le kellett cserélni, Molnár állt be helyette)
- 1990. november 18.: DVTK – Kecskeméti TE 4–0 (Csere: Molnár helyére állt be)
- 1991. március 10.: Debreceni MTE – DVTK 0–0 (Csere: Molnár helyére állt be)
- 1991. március 31.: DVTK – Kazincbarcikai Vegyész 3–1 (Csere: Leskó helyére állt be)
- 1991. április 28.: DVTK – Hatvan Deko 2–0 (Csere: Kiser helyére állt be)
- 1991. június 9.: Kecskeméti TE DVTK 2–3 (Csere: Huszák helyére állt be)