Kemény csata zajlott a lila-fehérek elleni rangadón (képekkel, videóval)

Hétközi fordulóval folytatódott a női labdarúgó NB I aktuális szezonja. A női magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései (jövő hét pénteken Luxemburg, és azt követő kedden Szlovákia ellen) miatt lett előrehozva a 8. forduló, illetve hét végén emiatt nem rendeznek bajnoki fordulót. A piros-fehérek Nagy Panna találatával megszerezték az 4. percben a vezetést, azonban az Újpest megfordítva, háromgólos győzelmet ünnepelhetett. A DVTK legközelebb november 2-án vasárnap 13 órától hazai környezetben fogadja a Szekszárdi WFC csapatát.

A DVTK hazai pályán maradt alul. Fotó: Vajda János

DVTK: hiába szerezték meg a vezetést