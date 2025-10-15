43 perce
Kemény csata zajlott a lila-fehérek elleni rangadón
Szerdán léptek pályára. A DVTK hazai környezetben játszott.
Fotó: Vajda János
Hétközi fordulóval folytatódott a női labdarúgó NB I aktuális szezonja. A női magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései (jövő hét pénteken Luxemburg, és azt követő kedden Szlovákia ellen) miatt lett előrehozva a 8. forduló, illetve hét végén emiatt nem rendeznek bajnoki fordulót. A piros-fehérek Nagy Panna találatával megszerezték az 4. percben a vezetést, azonban az Újpest megfordítva, háromgólos győzelmet ünnepelhetett. A DVTK legközelebb november 2-án vasárnap 13 órától hazai környezetben fogadja a Szekszárdi WFC csapatát.
DVTK: hiába szerezték meg a vezetést
Simple Női Liga, 8. forduló
Diósgyőri VTK – Újpest FC 1–4 (1–1)
Diósgyőr, 100 néző. V.: Kalmár (Elischer, Derda).
DVTK: Galambvári – Pierre-Jerome, Nagy P., Katona, Ezer, Szolomájer, Mikó, Simon, Havasi, Leal (Myhal, 64.), Madarász. Vezetőedző: Bém Gábor.
Gólszerző: Nagy P. (4.) ill. Oláh (79., 85.), Nagy L.(24.), Erdész (73.).
Bém Gábor: – Jól kezdtük a mérkőzést, hamar vezetést szereztünk, és a gól után is voltak lehetőségeink, de ezekkel nem tudtunk élni. Sajnos ezúttal több játékos gyengén teljesített, amit a jelenlegi helyzetünkben nem bírunk el. Itthon sokkal agresszívabban kell védekeznünk és játéképítésben pontosabbnak kell lennünk.
DVTK-Újpest NB I-es női focimeccs 10.15.Fotók: Vajda János
