október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

43 perce

Kemény csata zajlott a lila-fehérek elleni rangadón

Címkék#boon video#DVTK női foci#megyei foci#Újpest FC

Szerdán léptek pályára. A DVTK hazai környezetben játszott.

Kemény csata zajlott a lila-fehérek elleni rangadón

Fotó: Vajda János

Hétközi fordulóval folytatódott a női labdarúgó NB I aktuális szezonja. A női magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései (jövő hét pénteken Luxemburg, és azt követő kedden Szlovákia ellen) miatt lett előrehozva a 8. forduló, illetve hét végén emiatt nem rendeznek bajnoki fordulót. A piros-fehérek Nagy Panna találatával megszerezték az 4. percben a vezetést, azonban az Újpest megfordítva, háromgólos győzelmet ünnepelhetett. A DVTK legközelebb november 2-án vasárnap 13 órától hazai környezetben fogadja a Szekszárdi WFC csapatát.

A DVTK hazai pályán maradt alul.
A DVTK hazai pályán maradt alul. Fotó: Vajda János

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minnoi_foci002ket a Boon.hu Google News oldalán is!

DVTK: hiába szerezték meg a vezetést

Simple Női Liga, 8. forduló
Diósgyőri VTK – Újpest FC 1–4 (1–1)
Diósgyőr, 100 néző. V.: Kalmár (Elischer, Derda).

DVTK: Galambvári – Pierre-Jerome, Nagy P., Katona, Ezer, Szolomájer, Mikó, Simon, Havasi, Leal (Myhal, 64.), Madarász. Vezetőedző: Bém Gábor.

Gólszerző: Nagy P. (4.) ill. Oláh (79., 85.), Nagy L.(24.), Erdész (73.).

Bém Gábor: – Jól kezdtük a mérkőzést, hamar vezetést szereztünk, és a gól után is voltak lehetőségeink, de ezekkel nem tudtunk élni. Sajnos ezúttal több játékos gyengén teljesített, amit a jelenlegi helyzetünkben nem bírunk el. Itthon sokkal agresszívabban kell védekeznünk és játéképítésben pontosabbnak kell lennünk.
 

DVTK-Újpest NB I-es női focimeccs 10.15.

Fotók: Vajda János

 

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu