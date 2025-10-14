Érkezik az Újpest Diósgyőrbe

Labdarúgás. A női labdarúgó NB I-ben hétközi fordulót rendeznek szerdán. Ennek oka a válogatott programja: október 24-én ugyanis Luxemburggal, október 28-án pedig Szlovákiával méri össze tudását Szarvas Alexandra szövetségi kapitány gárdája. A 8. forduló keretében a DVTK vendége az Újpest FC lesz, az összecsapás 13 órakor kezdődik a DVTK Edzőközpontban. Bém Gábor vezetőedző együttese legutóbb a hét végén meccselt, 3-1-re kikapott Győrben.

A DVTK női csapata Fotó: DVTK

