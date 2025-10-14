október 14., kedd

Rangadó

1 órája

Érkezik az Újpest Diósgyőrbe

Címkék#DVTK női foci#megyei foci#labdarúgás

Jön a következő összecsapás a piros-fehérek számára. A DVTK hazai pályán játszik.

Labdarúgás. A női labdarúgó NB I-ben hétközi fordulót rendeznek szerdán. Ennek oka a válogatott programja: október 24-én ugyanis Luxemburggal, október 28-án pedig Szlovákiával méri össze tudását Szarvas Alexandra szövetségi kapitány gárdája. A 8. forduló keretében a DVTK vendége az Újpest FC lesz, az összecsapás 13 órakor kezdődik a DVTK Edzőközpontban. Bém Gábor vezetőedző együttese legutóbb a hét végén meccselt, 3-1-re kikapott Győrben

DVTK
A DVTK női csapata Fotó: DVTK

DVTK: a kilencedik helyen

 

A bajnokság állása

1. MTK Budapest    7    6    1    –    22-4    19

2. FTC-Telekom    7    6    1    –    22-6    19

3. Puskás Akadémia FC    7    5    1    1    23-7    16

4. ETO FC Győr    7    4    1    2    14-8    13

5. Kész-St. Mihály-Szeged    7    4    0    3    14-11    12

6. Pécsi MFC    7    4    –    3    10-7    12

7. Újpest FC    7    3    –    4    11-17    9

8. Budapest Honvéd    7    2    2    3    11-12    8

9. Diósgyőri VTK    7    2    –    5    9-24    6

10. Viktória FC    7    1    1    5    5-12    4

11. Budaörs    7    1    –    6    9-22    3

12. Szekszárdi WFC    7    –    1    6    5-25    1

 

