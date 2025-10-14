3 órája
Érkezik az Újpest Diósgyőrbe
Jön a következő összecsapás a piros-fehérek számára. A DVTK hazai pályán játszik.
Labdarúgás. A női labdarúgó NB I-ben hétközi fordulót rendeznek szerdán. Ennek oka a válogatott programja: október 24-én ugyanis Luxemburggal, október 28-án pedig Szlovákiával méri össze tudását Szarvas Alexandra szövetségi kapitány gárdája. A 8. forduló keretében a DVTK vendége az Újpest FC lesz, az összecsapás 13 órakor kezdődik a DVTK Edzőközpontban. Bém Gábor vezetőedző együttese legutóbb a hét végén meccselt, 3-1-re kikapott Győrben.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
DVTK: a kilencedik helyen
A bajnokság állása
1. MTK Budapest 7 6 1 – 22-4 19
2. FTC-Telekom 7 6 1 – 22-6 19
3. Puskás Akadémia FC 7 5 1 1 23-7 16
4. ETO FC Győr 7 4 1 2 14-8 13
5. Kész-St. Mihály-Szeged 7 4 0 3 14-11 12
6. Pécsi MFC 7 4 – 3 10-7 12
7. Újpest FC 7 3 – 4 11-17 9
8. Budapest Honvéd 7 2 2 3 11-12 8
9. Diósgyőri VTK 7 2 – 5 9-24 6
10. Viktória FC 7 1 1 5 5-12 4
11. Budaörs 7 1 – 6 9-22 3
12. Szekszárdi WFC 7 – 1 6 5-25 1