Ezt a büntetést kapta a DVTK

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) október 22-i ülésén több klubbal szemben is szankciókat szabott ki. A DVTK-t összevont eljárásban marasztalta el a testület. A diósgyőri klubot az FTC és a DVSC elleni mérkőzésekkel kapcsolatban vizsgálták, és megállapították, hogy szurkolói megbotránkoztató kifejezéseket kiabáltak be, valamint rendbontásokat is elkövettek. Emiatt a DVTK pénzbüntetés megfizetésére kötelezett. A Fegyelmi Bizottság emellett a Nyíregyháza Spartacust, valamint az ETO FC-t is megbüntette szurkolóinak bekiabálásai miatt, így több klub is érintett volt a mostani döntéshozatalban.

Újabb büntetést kapott az MLSZ-től a DVTK. Fotó: DVTK

