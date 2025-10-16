Fontos változás a DFC Kft.-nél

Petrán Vilmos lett a DVTK labdarúgó szakosztályát és a DVTK Labdarúgó Sportakadémiát működtető cég ügyvezetője - tette közé a klub hivatalos oldala. Petrán Vilmos, a 43 éves miskolci pénzügyi szakember 13 éve dolgozik a DVTK-nál, az elmúlt 6 évben a Diósgyőr FC Kft. gazdasági igazgatója volt. A korábbi ügyvezető, Sántha Gergely 2017 októberétől volt ebben pozícióban, aki a DVTK elnökeként továbbra is segíti a DVTK labdarúgását.

Petrán Vilmos lett a DFC Kft. ügyvezetője. Fotó: DVTK

