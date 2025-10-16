Váltás
1 órája
Fontos változás a DFC Kft.-nél
Változást jelentett be a klub. A DVTK labdarúgó csapatát üzemeltető gazdasági társaság élén már más irányít.
Petrán Vilmos lett a DVTK labdarúgó szakosztályát és a DVTK Labdarúgó Sportakadémiát működtető cég ügyvezetője - tette közé a klub hivatalos oldala. Petrán Vilmos, a 43 éves miskolci pénzügyi szakember 13 éve dolgozik a DVTK-nál, az elmúlt 6 évben a Diósgyőr FC Kft. gazdasági igazgatója volt. A korábbi ügyvezető, Sántha Gergely 2017 októberétől volt ebben pozícióban, aki a DVTK elnökeként továbbra is segíti a DVTK labdarúgását.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Derbi
Tegnap, 15:16
Kemény csata zajlott a lila-fehérek elleni rangadón (képekkel, videóval)
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
2025.10.14. 17:00
,,Vezetőedzőként biztos, hogy ez az utolsó időszakom, a januári felkészülést a gárda már nem velem fogja elkezdeni"
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre