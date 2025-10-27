Másodosztályú ,,testén" kellene továbblépniük – a siker kulcsa ez lehet

Labdarúgás. A Mol Magyar Kupa 2025/2026-os sorozatában a héten a 4. forduló mérkőzéseire kerül sor, a tét a legjobb 16 közé jutás. A párharcok közül az első a DVTK meccse lesz, a piros-fehérek ugyanis már kedden pályára lépnek. Vladimir Radenkovic vezetőedző együttese az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia alakulatát látja vendégül a DVTK Stadionban, a labda 20 órakor indul majd útjára.

A DVTK másodosztályú riválist fogad Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

DVTK: szombatihoz hasonló erényeket

Vladimir Radenkovic az alábbiakat nyilatkozta a meccsel kapcsolatban:

– A Paks elleni siker több szempontból is fontos. Nagyon bízom benne, hogy a listavezető legyőzése olyan lendületet ad, ami a segítségünkre lesz a következő mérkőzéseken is. Erős a keretünk, és ezért tartom fontosnak azt a tényt, hogy egyre több játékos harcra kész. Kedd este játszhat akár az a csapat, amelyik Győrben kezdett, játszhat az, amelyik a Paks ellen, de akár lehet egy harmadik is a kettőből válogatva. A fejemben már nagyjából összeállt a kép, de még nem tudjuk, hogy például Gera Dániel tudja-e vállalni a 90 percet. A Szeged-Csanád GA keretében több rutinos, élvonalbeli múlttal is rendelkező játékos található, a csapat játékstílusa abban az értelemben hasonlít a Pakséra, hogy igyekeznek minél gyorsabban és minél többet megjátszani a magas, erős középcsatárokat. Ezt kell megakadályozni, a támadójátékban pedig hasonló erényeket kell csillogtatni, mint szombaton. Egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk, mert jól ismerjük a DVTK történelmét, tudjuk, a szurkolók milyen büszkék a két kupagyőzelemre. Készen állunk az újabb feladatra, hiszen a kupában semmi más nem számít, csak a továbbjutás.

Babos Bence műtéte után még nem kezdte el a csapatedzéseket, a Győrben sérülés miatt lecserélt Gera Dániel játéka kérdőjeles, miként a szombati mérkőzést sérülés miatt kihagyó Babós Levente és Ante Roguljic szereplése is. Eltiltott nincs.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A további program

Szerda

12.30: Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 12.30: Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 12.30: Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II) 12.30: Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC 12.30: Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 17.00: FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II) 17.00: Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III) 17.15: Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.) (Tv: M4 Sport) 17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III) 18.00: ETO FC–Pilisi LK (Pest I.) 20.00: Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) (Tv: M4 Sport) 20.00: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

Csütörtök