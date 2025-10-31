24 perce
El tudná sorolni a DVTK játékosait, az öt évvel ezelőtti meccsen?
Így nézett ki a piros-fehérek kerete fél évtizeddel ezelőtt. A DVTK akkor Kisvárdán játszott.
Labdarúgás. A DVTK labdarúgó csapata vasárnap hazai találkozót vív az élvonalban, a fizz ligában. A 12. forduló keretében az Újpest FC ,,lép fel" az Andrássy úton, a meccsen 15.30-kor indul útjára a labda. Ön szerint mennyit változott a Diósgyőr kerete, például az öt évvel ezelőttihez képest? Sokat. Amennyiben visszalapozzuk a naptárat, akkor láthatjuk, hogy fél évtizeddel ezelőtt, 2020. november 1-jén idegenben léptek pályára a piros-fehérek. A szakvezető a jelenleg az NB II-es Budapest Honvédot irányító Feczkó Tamás volt, az együttes 1-0-ra kikapott Kisvárdán.
A DVTK-nál senki
Lássuk, hogy hol vannak az akkor kezdőként pályára lépők:
- Branislav Danilovic (mióta Diósgyőrben lejárt nyáron a szerződése, azóta klub nélküli)
- Szűcs Kornél (az angol harmadosztályú Plymouth Argyle játékos)
- Dejan Karan (visszavonult az aktív játéktól)
- Hegedűs János (a román élvonalbeli FK Csíkszereda védője)
- Serhii Shestakov (az ukrán harmadosztályú FC Lisne focistája)
- Márkvárt Dávid (az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia keretének a tagja)
- Augusto Max (az argentin élvonalban, a Club de Gimnasia y Esgrima La Plata alkulatában rúgja a labdát)
- Polgár Kristóf (az NB I-es Kolorcity Kazincbarcika futballistája)
- Mirko Ivanovski (az észak-macedón Pelister Bitola csatára)
- Stefan Drazic (a ciprusi élvonalban az APOEL Nicosia alakulatában játszik)
- Georghe Grozav (a román Szuper Ligában a Petrolul Ploiesti alkalmazottja)
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Cseré voltak:
- Rui Pedro (a portugál játékos már visszavonult a játéktól, a 3. ligás Paredes sportigazgatója)
- Florent Hasani (az albán a labdarúgó a török másodosztály Bolusporban futballozik)
- Makrai Gábor (az NB I-es Kolorcity Kazincbarcika támadója)