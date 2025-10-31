El tudná sorolni a DVTK játékosait, az öt évvel ezelőtti meccsen?

Labdarúgás. A DVTK labdarúgó csapata vasárnap hazai találkozót vív az élvonalban, a fizz ligában. A 12. forduló keretében az Újpest FC ,,lép fel" az Andrássy úton, a meccsen 15.30-kor indul útjára a labda. Ön szerint mennyit változott a Diósgyőr kerete, például az öt évvel ezelőttihez képest? Sokat. Amennyiben visszalapozzuk a naptárat, akkor láthatjuk, hogy fél évtizeddel ezelőtt, 2020. november 1-jén idegenben léptek pályára a piros-fehérek. A szakvezető a jelenleg az NB II-es Budapest Honvédot irányító Feczkó Tamás volt, az együttes 1-0-ra kikapott Kisvárdán.

Az albán Florent Hasani pacsizik a DVTK drukkereivel Fotó: DVTK

A DVTK-nál senki

Lássuk, hogy hol vannak az akkor kezdőként pályára lépők:

Branislav Danilovic (mióta Diósgyőrben lejárt nyáron a szerződése, azóta klub nélküli) Szűcs Kornél (az angol harmadosztályú Plymouth Argyle játékos) Dejan Karan (visszavonult az aktív játéktól) Hegedűs János (a román élvonalbeli FK Csíkszereda védője) Serhii Shestakov (az ukrán harmadosztályú FC Lisne focistája) Márkvárt Dávid (az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia keretének a tagja) Augusto Max (az argentin élvonalban, a Club de Gimnasia y Esgrima La Plata alkulatában rúgja a labdát) Polgár Kristóf (az NB I-es Kolorcity Kazincbarcika futballistája) Mirko Ivanovski (az észak-macedón Pelister Bitola csatára) Stefan Drazic (a ciprusi élvonalban az APOEL Nicosia alakulatában játszik) Georghe Grozav (a román Szuper Ligában a Petrolul Ploiesti alkalmazottja)

Cseré voltak: