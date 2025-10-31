október 31., péntek

Történelem

33 perce

El tudná sorolni a DVTK játékosait, az öt évvel ezelőtti meccsen?

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#labdarúgás

Így nézett ki a piros-fehérek kerete fél évtizeddel ezelőtt. A DVTK akkor Kisvárdán játszott.

Labdarúgás. A DVTK labdarúgó csapata vasárnap hazai találkozót vív az élvonalban, a fizz ligában. A 12. forduló keretében az Újpest FC ,,lép fel" az Andrássy úton, a meccsen 15.30-kor indul útjára a labda. Ön szerint mennyit változott a Diósgyőr kerete, például az öt évvel ezelőttihez képest? Sokat. Amennyiben visszalapozzuk a naptárat, akkor láthatjuk, hogy fél évtizeddel ezelőtt, 2020. november 1-jén idegenben léptek pályára a piros-fehérek. A szakvezető a jelenleg az NB II-es Budapest Honvédot irányító Feczkó Tamás volt, az együttes 1-0-ra kikapott Kisvárdán.

DVTK
Az albán Florent Hasani pacsizik a DVTK drukkereivel Fotó: DVTK

A DVTK-nál senki

Lássuk, hogy hol vannak az akkor kezdőként pályára lépők:

  1. Branislav Danilovic (mióta Diósgyőrben lejárt nyáron a szerződése, azóta klub nélküli)
  2. Szűcs Kornél (az angol harmadosztályú Plymouth Argyle játékos)
  3. Dejan Karan (visszavonult az aktív játéktól)
  4. Hegedűs János (a román élvonalbeli FK Csíkszereda védője)
  5. Serhii Shestakov (az ukrán harmadosztályú FC Lisne focistája)
  6. Márkvárt Dávid (az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia keretének a tagja)
  7. Augusto Max (az argentin élvonalban, a Club de Gimnasia y Esgrima La Plata alkulatában rúgja a labdát)
  8. Polgár Kristóf (az NB I-es Kolorcity Kazincbarcika futballistája) 
  9. Mirko Ivanovski (az észak-macedón Pelister Bitola csatára)
  10. Stefan Drazic (a ciprusi élvonalban az APOEL Nicosia alakulatában játszik)
  11. Georghe Grozav (a román Szuper Ligában a Petrolul Ploiesti alkalmazottja)

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Cseré voltak:

  1. Rui Pedro (a portugál játékos már visszavonult a játéktól, a 3. ligás Paredes sportigazgatója)
  2. Florent Hasani (az albán a labdarúgó a török másodosztály Bolusporban futballozik)
  3. Makrai Gábor (az NB I-es Kolorcity Kazincbarcika támadója)

 

 

