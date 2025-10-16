október 16., csütörtök

Drámai csapás: a DVTK gólvágója hetekig pihenni kényszerül

Címkék#Diósgyőri VTK#Babos Bence#megyei foci

Néhány hét kihagyás vár a piros-fehérek játékosára. A DVTK támadója műtéten esett át.

Drámai csapás: a DVTK gólvágója hetekig pihenni kényszerül

Fotó: Takács Joci

A DVTK egy ideig kénytelen lesz nélkülözni egyik legjobb formában lévő támadóját, Babos Bencét, aki kisebb műtéten esett át. A klub hivatalos tájékoztatása szerint a játékos egy lábujján kialakult gyulladás miatt nem tudta vállalni a szereplést a legutóbbi válogatott mérkőzéseken sem. A sérülés miatt sürgősségi beavatkozást hajtottak végre az Országos Baleseti Intézetben, ahol sebészi feltárással és tisztítással kezelték a problémát. A műtét és a gyógyszeres kezelés sikeres volt, Babos állapota javul, és már elhagyhatta a kórházat. A DVTK vezetőedzője, Vladimir Radenkovic, ugyanakkor a következő hetekben nem számíthat rá. Babos a nyári érkezése óta gyorsan beilleszkedett a csapatba, és hét mérkőzésen négy gólt szerzett, ezzel hamar bizonyította gólerős játékát.

DVTK
A DVTK támadója, Babos Bence hetekre kidőlt. Fotó: Takács Joci

