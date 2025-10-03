október 3., péntek

Csóváló farkak, vidám gazdik – nagy siker volt a DVTK közös kutyasétája (fotókkal)

Címkék#Diósgyőri VTK#Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány#DVTK Sportliget

Kedvenceiket sétáltatták a DVTK sportolói. Idén már a szurkolók is csatlakoztak a programhoz.

A tavalyi évben első alkalommal szervezett a DVTK közös kutyasétáltatást sportolói és munkavállalói részére, idén pedig már a szurkolók is csatlakozhattak négylábú barátaikkal egy közös séta erejéig.

DVTK
Miklós Melinda, a DVTK kosárlabdázója is sétált kedvencével.  Fotó:Mogyorósi Zsolt Pipó

DVTK kutyasétáltatás

A közös kutyasétáltatásra csütörtök délután 16 órakor került sor. A résztvevők a DVTK Stadion északnyugati oldalánál található 1-es kapucsoport előtti téren gyülekeztek, ahonnan a séta útvonala a Sportligeten átvezető Vanger Vilmos utca, Kandó Kálmán út, Kiss tábornok út, Andrássy Gyula utca érintésével vezetett vissza a Stadionhoz. A program így immár második alkalommal került megrendezésre, és ismét nagyszerű lehetőséget biztosított arra, hogy a DVTK sportolói, munkatársai és szurkolói közösen élvezzék a mozgást és a közösség erejét kedvenceikkel együtt.

Közösségi kutyasétáltatás a DVTK stadionnál

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

 

