Jetlaggel küzd, de máris fontos szerepben a DVTK új igazolása (Fotókkal)

A DVTK Hun-Therm két vereséggel áll az Euroliga csoportkörében: hazai pályán a Fenerbahce ellen szenvedett nagyobb arányú, 58–89-es vereséget, majd múlt héten az Olimpiakosz otthonában maradt alul 69–57 arányban. A klub szerdán délelőtt sajtótájékoztatót tartott, amelyen Völgyi Péter vezetőedző és a frissen érkezett amerikai játékos, Kathryn Westbeld állt a sajtó képviselői elé, aki a WNBA-ben szerplő Phoenix Mercury-tól csatlakozott a piros-fehérekhez. Az eseményen szó esett az új érkező szerepéről, valamint a csütörtöki, Valencia elleni Euroliga mérkőzés várakozásairól is.

Völgyi Péter vezérszerepet szán a DVTK új játékosának. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Westbeld vezérszerepet kap a DVTK-ban

Völgyi Péter vezetőedző nagy várakozással tekint az amerikai játékos érkezésére:

„Kathryn leigazolása mellett minden érv szólt, ellene pedig semmi. Ismeri a magyar bajnokságot és az ellenfeleket, korábban Szekszárdon is rendkívül domináns teljesítményt nyújtott. Rengeteg olyan tulajdonsága és olyan mentalitása van, amely reményeink szerint segíteni fogja a csapatot, egyértelműen vezérszerepet szánunk neki. A WNBA-ben is megállta a helyét, így biztos, hogy olyan kvalitású játékossal erősödtünk, aki óriási segítséget jelenthet számunkra.”

A szakember elmondta, hogy Westbeld már megkezdte a beilleszkedést:

„Az első edzésen a figurákat gyakorolta, a mai napon viszont már a teljes csapattal együtt készül. Hogy egy edzés mire lesz elegendő, az a pályán fog kiderülni. Nehéz szituáció, hiszen jetlaggel, teljesen más stílusú csapatban kell bemutatkoznia. Az elmúlt mérkőzéseken nem játszottunk jól, de a lányok rettenetesen küzdöttek. A Valencia tíz, szinte azonos szintű játékossal rendelkezik, ezért agresszívan, bátran, olykor vakmerően kell játszanunk, hogy esélyünk legyen. A szakértők tíz százalék esélyt adnak a győzelmünkre, mi pedig ebbe a tíz százalékba akarunk belekapaszkodni. Ez a találkozó jó lehetőség az önbizalom visszaszerzésére, és ehhez mind támadásban, mind védekezésben a maximumot kell nyújtanunk.”