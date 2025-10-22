3 órája
Jetlaggel küzd, de máris fontos szerepben a DVTK új igazolása (Fotókkal)
Sajtótájékoztatót tartott a DVTK Hun-Therm a Valencia elleni mérkőzés előtt. Az újonnan érkező amerikai légióst is bemutatták.
A DVTK Hun-Therm két vereséggel áll az Euroliga csoportkörében: hazai pályán a Fenerbahce ellen szenvedett nagyobb arányú, 58–89-es vereséget, majd múlt héten az Olimpiakosz otthonában maradt alul 69–57 arányban. A klub szerdán délelőtt sajtótájékoztatót tartott, amelyen Völgyi Péter vezetőedző és a frissen érkezett amerikai játékos, Kathryn Westbeld állt a sajtó képviselői elé, aki a WNBA-ben szerplő Phoenix Mercury-tól csatlakozott a piros-fehérekhez. Az eseményen szó esett az új érkező szerepéről, valamint a csütörtöki, Valencia elleni Euroliga mérkőzés várakozásairól is.
Westbeld vezérszerepet kap a DVTK-ban
Völgyi Péter vezetőedző nagy várakozással tekint az amerikai játékos érkezésére:
„Kathryn leigazolása mellett minden érv szólt, ellene pedig semmi. Ismeri a magyar bajnokságot és az ellenfeleket, korábban Szekszárdon is rendkívül domináns teljesítményt nyújtott. Rengeteg olyan tulajdonsága és olyan mentalitása van, amely reményeink szerint segíteni fogja a csapatot, egyértelműen vezérszerepet szánunk neki. A WNBA-ben is megállta a helyét, így biztos, hogy olyan kvalitású játékossal erősödtünk, aki óriási segítséget jelenthet számunkra.”
A szakember elmondta, hogy Westbeld már megkezdte a beilleszkedést:
„Az első edzésen a figurákat gyakorolta, a mai napon viszont már a teljes csapattal együtt készül. Hogy egy edzés mire lesz elegendő, az a pályán fog kiderülni. Nehéz szituáció, hiszen jetlaggel, teljesen más stílusú csapatban kell bemutatkoznia. Az elmúlt mérkőzéseken nem játszottunk jól, de a lányok rettenetesen küzdöttek. A Valencia tíz, szinte azonos szintű játékossal rendelkezik, ezért agresszívan, bátran, olykor vakmerően kell játszanunk, hogy esélyünk legyen. A szakértők tíz százalék esélyt adnak a győzelmünkre, mi pedig ebbe a tíz százalékba akarunk belekapaszkodni. Ez a találkozó jó lehetőség az önbizalom visszaszerzésére, és ehhez mind támadásban, mind védekezésben a maximumot kell nyújtanunk.”
Új játékos, a WNBA-ből frissen igazolt Kathryn Westbeld érkezett a DVTK kosárlabdacsapatához 10.22.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Izgatottan várja
A csapathoz frissen csatlakozó amerikai játékos, Kathryn Westbeld röviden értékelte az elmúlt WNBA-szezont, és beszélt első benyomásairól is:
„Nagyon komoly versenyben vettünk részt a WNBA-ben, fontos mérkőzéseket játszottunk, és örültünk, hogy a döntőbe jutottunk a világ legjobb csapata ellen. Ugyanakkor csalódott vagyok, hogy nem sikerült a győzelem, és sok sérülés is kísérte a szezont. Nagyon izgatott vagyok, hogy Diósgyőrbe érkeztem, és annak is örülök, hogy több poszton is megmutathatom magam. Már nagyon várom a szezont.”
Nehéz kihívás előtt a DVTK
A DVTK Hun-Therm csütörtökön 18 órakor a DVTK Arénában a spanyol Valencia Basket ellen lép pályára a, amely az egyik legerősebb és legkiegyensúlyozottabb kerettel rendelkező csapat a sorozatban. A piros-fehérek célja, hogy a nehéz helyzet ellenére bátor, agresszív játékkal visszanyerjék önbizalmukat, és megpróbálják megszerezni első győzelmüket az Euroligában.