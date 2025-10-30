Ezeket az ellenfeleket húzta a DVTK egykori pályaedzője a borsodiaknak

Labdarúgás. Csütörtökön este, a Debreceni VSC – Budapest Honvéd találkozót követően, az M4 Sport élő adásában megtartották a labdarúgó Mol Magyar Kupa 5. fordulójának sorsolását (a tét már a legjobb 8 közé kerülés lesz). Az esemény során a vármegyéből az egyaránt élvonalbeli DVTK, valamint Kolorcity Kazincbarcika volt érdekelt. A golyókat, a csapatokat Pisont István húzta ki, az egykori 31-szeres válogatott játékos évekkel ezelőtt, 2016-ban a DVTK pályaedzője is volt, a vezetőedző, Egervári Sándor mellett. A forduló hivatalos játéknapja február 11., szerda.

A DVTK is játszik a nyolcért a kupában Fotó: Vajda János

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

DVTK: idegenben, a tavalyi győztessel

A párosítások:

Budapest Honvéd – ESMTK

ETO FC Győr – Videoton FC

FC Ajka – Kolorcity Kazincbarcika

Ferencváros – Aqvital FC Csákvár

Paksi FC – Diósgyőri VTK

MTK Budapest – Kecskeméti TE

Zalaegerszeg – Vasas FC

Debreceni EAC – Soroksár