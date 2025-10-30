1 órája
Ezeket az ellenfeleket húzta a DVTK egykori pályaedzője a borsodiaknak
Csütörtökön este sorsoltak a Magyar Kupában. A DVTK és a Kazincbarcika is ellenfelet kapott.
Labdarúgás. Csütörtökön este, a Debreceni VSC – Budapest Honvéd találkozót követően, az M4 Sport élő adásában megtartották a labdarúgó Mol Magyar Kupa 5. fordulójának sorsolását (a tét már a legjobb 8 közé kerülés lesz). Az esemény során a vármegyéből az egyaránt élvonalbeli DVTK, valamint Kolorcity Kazincbarcika volt érdekelt. A golyókat, a csapatokat Pisont István húzta ki, az egykori 31-szeres válogatott játékos évekkel ezelőtt, 2016-ban a DVTK pályaedzője is volt, a vezetőedző, Egervári Sándor mellett. A forduló hivatalos játéknapja február 11., szerda.
DVTK: idegenben, a tavalyi győztessel
A párosítások:
Budapest Honvéd – ESMTK
ETO FC Győr – Videoton FC
FC Ajka – Kolorcity Kazincbarcika
Ferencváros – Aqvital FC Csákvár
Paksi FC – Diósgyőri VTK
MTK Budapest – Kecskeméti TE
Zalaegerszeg – Vasas FC
Debreceni EAC – Soroksár