1 órája
A DVTK szurkolók sajnos nem tudnak gólt szerezni – íme a legfontosabb különbségek
Meddő mezőnyföléyben játszottak. A DVTK mindössze egyszer talált kaput a mérkőzésen.
A Kisvárda hazai pályán 1–0-ra legyőzte a DVTK-t a Fizz Liga 9. fordulójában. Bár a vendégek többet birtokolták a labdát, a várdaiak szinte minden más mutatóban felülmúlták diósgyőrt, és teljesen megérdemelten tartották otthon a három pontot. A DVTK szurkolók ismét 99%-ban leszurkolták az ellenfelet, azonban a csapat kevésbé pozitív statisztikát mutatott.
A Kisvárda volt veszélyesebb
A találkozó várható gólmutatója (xG) jól jelzi a mérkőzés képét: Kisvárda 1.68 – DVTK 0.45. A hazaiak 11 lövést kíséreltek meg, ebből 5 találta el a kaput, míg a diósgyőriek mindössze 5 lövésig és 1 kaput eltaláló próbálkozásig jutottak.
A Kisvárda támadásaiban több volt az átütőerő, és 1 kapufát is rúgtak. Szögletet azonban a miskolciak végeztek el többször (8), viszont veszélyt ebből sem tudtak teremteni.
A DVTK birtokolta, a Kisvárda gól lőtt
A labdabirtoklási fölény ugyan a DVTK-nál volt (60%–40%), és a passzpontosságban is jobban teljesítettek (80%–74%), de a vendégek mezőnyfölénye meddő maradt. A Kisvárda kevesebbet passzolt (280), viszont jóval célratörőbben játszott, és hatékonyabban építette fel támadásait.
A Kisvárda a védekezésben is hatékonyabb volt:
- Szerelések: 11-6
- Labdaszerzések: 9–2
- Tisztázások: 39–39
A Diósgyőr sok párharcot elveszített (28-at nyert a Kisvárda 46-jával szemben), ami jól mutatja, hogy a hazaiak fizikálisan is fölényben voltak.
Összegezve
A Kisvárda kevesebbet birtokolta a labdát, mégis minden fontos mutatóban jobbnak bizonyult. Több helyzetet dolgozott ki, pontosabb és veszélyesebb támadásokat vezetett, miközben a Diósgyőr próbálkozásai rendre elhaltak a szervezett hazai védelemben. A statisztikák alapján a várdai győzelem teljesen megérdemelt volt: a DVTK-nak hiányzott az átütőerő, a Kisvárda viszont célratörőbb és határozottabb futballal aratott értékes sikert.
Végeredmény: Kisvárda–DVTK 1–0
xG: 1.68–0.45
Labdabirtoklás: 40%–60%
Összes lövés: 11–5
Kaput eltaláló lövések: 5–1
Szögletek: 3–8
Passzpontosság: 74%–80% (207/280 – 350/435)