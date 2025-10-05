Oda a vendégek veretlenségi sorozata, maradtak nyolcon

Labdarúgás. A labdarúgó NB I, a fizz liga 9. forduló záró találkozóján a DVTK a Kisvárda otthonában vendégszerepelt vasárnap este. Vladimir Radenkovic, a miskolciak vezetőedzője a múlt heti, Debrecen elleni kezdőhöz képest két helyen változtatott. Bekerült a kezdőcsapatba Holdampf, aki Bényeit váltotta, míg Saponjic helyett Sajbán jutott szóhoz. A DVTK cserepadján foglalt helyet Bárdos, aki hosszabb idejű sérüléséből tért vissza. A Kisvárdánál kedden jelentették be, hogy már nem Gerliczki Máté irányítja továbbiakban a szabolcsi együttest. A hazai kispadra a klub sportigazgatója, Révész Attila ült le.

A DVTK és a Kisvárda nagy csatát vívott: Fotó: Czinege Melinda

DVTK: harcosan, keményen

A keleti rangadón az első veszélyes helyzet a piros-fehérek előtt adódott, Roguljic jobb oldali szögletét Popovics ütötte ki a 4. percben. Öt percre rá Roguljic jobb oldalai beadásából Babos közelről fejelte a játékszert a hazaiak hálóőrének ölébe. Az első negyedórában a szabolcsiaknak kényszerű cserét kellett végrehajtania, Soltész I. sérülése miatt. A hideg és távolság sem vette kedvét a diósgyőri kemény magnak, mintegy kétszázan vonultak fel a vendégszektorban. A 15. percben Matanovic a hazaiak térfelén szerzett labdájával, egy az egyben vihette Senticre a labdát, azonban a vasgyáriak kapusa bravúrral hárított. Egy minutummal később újabb hazai ziccert lehetett feljegyezni, amikor is Cipetic bal oldali szögletét Chlumecky fejelte a kapufára. Az iramra nem lehetett panasz, mindkét csapat szerette volna minél előbb megszerezni a vezető találatot. A harcos, kemény találkozón Hanyecz játékvezetőnek többször is közbe kellett lépnie. Ezután több miskolci lövés is adódott, de ezek nem értek célt, a beadásokat rendre Popovics húzta le. Az első játékrész kiegyenlített játékot hozott a mezőnyben, veszélyesebb helyezeteket a kisvárdaiak alakítottak ki, gól nélküli döntetlennel vonulhattak pihenőre a felek.

Fordulást követően

A 48. percben Holdampf reklamált hevesen, hogy egy beadás során szabálytalankodtak vele szemben a 16-oson belül, de a játékvezető nem látta okát, hogy beavatkozzon. Ötven perc focit követően úgy nézett ki, hogy mindkét csapat az ,,iksz"-einek a számát növelheti, viszont az 54. percben vezetést szerzett a hazai gárda: Matanovic Sentic lábát találta el 8 méterről, míg a kipattanó Mesanovic elé került, aki 17 méterről kilőtte a bal alsó sarkot, 1–0. Vladimir Radenkovic a helyzetre azonnal reagált, hármas cserét eszközölt, Saponjictól, Keitától, valamint Bényeitől remélte azt, hogy együttese új erőre kap, s mi több, gólt szerez. Soltész D., és Mesanovic is közel állt ahhoz, hogy növelje csapat előnyét, ez intő jel volt a Diósgyőrnek. A támadó harmadban nem volt elég határozott a borsodi alakulat, így Croizet-Kollár is a pályára került. Aztán Jureket is bevetette a DVTK szakvezetője az egalizálás érdekében, az idő fogyott, a Kisvárda jól zárta a területeket, és labdajáratással ölte az időt. Saponjic fejesében volt lehetőség, de az is maradt, a Diósgyőr veretlenségi sorozata lezárult. A lehetséges 27 pontból eddig 8 egységet gyűjtött be, és a 10. helyen áll. A következő hét végén szünet következik a bajnokságban a válogatott világbajnoki selejtezői miatt, a DVTK október 18-án az ETO vendége lesz, Győrben.