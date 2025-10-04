október 4., szombat

Meg kell tenniük azt a lépést

Címkék#Diósgyőri VTK#Kisvárda Mater Good SE#megyei foci

A Kisvárda otthonában vizitálnak a piros-fehérek. A DVTK győztes útra lépne.

Meg kell tenniük azt a lépést

Fotó: Takács József

A labdarúgó Fizz Liga 9. forduló záró találkozóján, vasárnap 19 órától a Diósgyőri VTK csapata az egyik újonc, a Kisvárda Master Good otthonában lép pályára. A DVTK az eddig lejátszott nyolc mérkőzéséből mindössze egy győzelmet könyvelhet el, amit az ősi rivális Nyíregyháza otthonában ért el, még augusztus 23-án, amikor is a vasgyári alakulat 4–1-re múlta felül a Szparit. Emellett ötször döntetlen eredményt ért el a Diósgyőr, ebből négy miskolci környezetben született, úgyhogy a hazai nyeretlenség továbbra is tart. A piros-fehérek eddig kétszer maradtak alul, mindkét összecsapást a fővárosban szenvedték el Geráék: a nyitófordulóban Újpesten 3–1-re kikaptak, míg az MTK otthonában 5–0-s zakóba szaladtak bele.

DVTK
A DVTK Kisvárdán gyarapíthatja pontjai számát. Fotó: Takács József

A DVTK három pontért utazik Kisvárdára

Nyolc fordulót követően egyébként megtörtént az NB I. első edzőváltása. A Kisvárda Master Good kedden délután közölte, hogy a vasárnapi találkozón már nem – az egykor Tiszaújvárosban is éveket lehúzó – Gerliczki Máté vezetőedző irányítja a csapatot. Az utódját a vasárnapi DVTK mérkőzést követően mutathatják be. A kisvárdai csapatot a piros-fehérek ellen az eddigi szakmai stáb, Igor Bogdanovic, Dajka László, Sandro Tomic, Bodnár László és Szabó Mihály készítette fel, Révész Attila sportigazgató útmutatásával. A honi futballközeg számára meglepő lehet ez az edzőváltás, hiszen a Kisvárda a 7. helyről várja a keleti összecsapást, két ponttal megelőzve a borsodiakat. A szabolcsi együttes az utolsó két fordulóban két vereséget is elszenvedett, hazai pályán a Debreceni VSC ellen egygólos, míg múlt vasárnap négygólos fiaskót könyveltek el az MTK otthonában. Ez a negatív széria – ahogy Révész Attila is megfogalmazta – hozta meg az edzőváltást.

Nyeretlenség

A DVTK az előző körben is keleti derbit vívott, hazai pályán nem jutott dűlőre a Debrecennel (0-0). A találkozó elején Vallejo révén a vezetést is megszerezhették volna a diósgyőriek, azonban lövése célt tévesztett. A DVSC veszélyesebben támadott, a DVTK pedig jól védekezett, így igazságos döntetlen született. Szatmári Csaba hosszú sérülését és rehabilitációját követően először ülhetett le a kispadra, Anderson Esiti és Aboubakar Keita sérülés miatt hagyta ki a piros-fehér derbit. A DVTK-nak kötelező lenne megnyernie a vasárnapi összecsapást, viszont ehhez a Kisvárdának is lesz egy-két szava, hiszen a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémia együttesét 2–1-re gyűrte le hazai pályán.

Kiegyenlített erők

Vladimir Radenkovic a mérkőzés megelőzően így nyilatkozott: – A futballban teljesen normális, hogy egy csapat edzőt vált, aminek lehetnek pozitív és negatív hatásai. A vasárnapi ellenfelünknél most ezt történt, de mi nem ezzel foglalkozunk. Sokkal fontosabb, hogy a pozitív irányt megtartsuk és három ponttal gazdagabban zárjuk a fordulót. Az elmúlt időszakban nagyszerűen dolgozott a csapat. Valamennyi edzésen mindenki maximális erőbedobással végzi a feladatokat. Ezt értem a tapasztaltabb és a fiatal játékosokra is, versenyképes keretünk van, a játékosok pedig azért küzdenek, hogy bekerüljenek a kezdőcsapatba. Aboubakar Keita és Anderson Esiti ugyan továbbra is hiányzik, de korábban már megmutattuk, hogy képesek vagyunk őket helyettesíteni. A Kisvárda fizikális futballt játszik, amire ugyancsak fel kell készülünk. Sok tapasztalt játékosuk van, akik összeszokottak, hiszen már az előző szezonban is együtt futballoztak. A Várda egy eredményorientált együttes, nem csupán a futball szépségéért játszanak, hanem győzni is akarnak. Kiegyenlített erők küzdelme várható, de most már nekünk is meg kell tennünk azt a lépést, hogy egy pontok után végre hármat szerezzünk.


A várható kezdőcsapat: Sentic – Gera, Kecskés, Tamás M., Demeter – Bényei, Vallejo – Babos, Roguljic, Acolatse – Saponjic. 

 

 

