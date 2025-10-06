október 6., hétfő

29 perce

,,Hiába vannak az edzőknek álmaik, hiába szeretnének "barcelonázni", ha ez a magyar mezőny ezt nem teszi lehetővé"

Vasárnap este Szabolcsban vizitált a piros-fehér gárda. A DVTK egy góllal maradt alul a keleti rangadón.

,,Hiába vannak az edzőknek álmaik, hiába szeretnének "barcelonázni", ha ez a magyar mezőny ezt nem teszi lehetővé"

Fotó: Buczo Balázs

A labdarúgó NBI, a fizz liga 9. fordulójában vasárnap este a DVTK Kisvárdán lépett pályára. A DVTK 1–0-s vereséget szenvedett, így megszakadt az öt mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata. A kisvárdaiak kispadján Révész Attila sportigazgató ült, miután a múlt héten szerződést bontottak Gerliczki Máté trénerrel. A héten a válogatott világbajnoki selejtezők miatt bajnoki szünet lesz az élvonalban.

A DVTK vezetőedzője, Vladimir Radenkovic csalódott a vereséget követően. Fotó: DVTK

A DVTK nem tudott veszélyes helyzeteket kialakítani

Révész Attila: - Egy olyan mérkőzést kaptunk, amilyenre számítottunk. Az elején voltak bizonytalanságaink. Azt gondolom, hogy a tavalyi szezonban már megszokott és automatizmusként működő játékelemek nem köszöntek vissza. Azt gondoltam, hasonló taktikával fölmegyünk, és akkor az működni fog, de nem. Majd 20-25 perc után mindenki megérezte a rengeteg utasítás után, hogy pontosan mit is szeretnénk látni, mert azért az edzéseken mutatott, illetve a mérkőzésen látottak között van különbség, és meccseken lehet a leginkább a játékosokba beleverni, hogy mit is szeretnénk látni. Azt követően minden az elképzelésünk szerint alakult. Ha az első félidőben Matanovic nem akar túlzottan bizonyítani, akkor talán lepasszolja a labdát, de az elmondása szerint annyira fókuszált, hogy nem vette észre, hogy kiabál mellette a Szabó Szilárd, de az egy totál kidolgozott helyzet volt, és akkor másabb lett volna az eredmény. De így sem lehetünk elégedettek, mert a három pont az három pont és sokkal többet ér, mint három döntetlen. Mesanovic megérdemelte a gólt, mert rendkívüli munkát tett bele. Az ő korosodásával a szerepe egy picit megváltozik, viszont a mentalitása, a csapatra gyakorolt hatása az megkérdőjelezhetetlen. Most mindenképpen olyan edzőre van szükségünk, aki ezt a fegyelmet fenn tudja tartani, mert nagyon sok esetben nem a szakmaiság a döntő, hanem ami elsajátítható, a mi esetünkben az élettan, az, mint a statisztika mutatja rendkívül jó, viszont mellé kell tenni azt, amit tud a csapat játszani. És hiába vannak az edzőknek álmaik, hiába szeretnének "barcelonázni", ha ez a magyar mezőny ezt nem teszi lehetővé, akkor azt kell figyelembe venni, amire a keret alkalmas.
Vladimir Radenkovic: - Nem tudtunk a 16-oson belül veszélyt kialakítani. Bejutottunk, de igazából nem voltunk 100%-osan ott a területen. Az első félidőben még jó volt a labdabirtoklásunk, koncentráltunk, de a büntetőterületen belüli szituációk akkor sem működtek teljesen jól. Utána a folytatásban elvesztettük a fókuszt, ekkor már nem minden működött úgy, ez volt a döntő pillanata a mai mérkőzésnek. A második félidőben folytattuk ezt a játékot, voltak beadásaink, voltak támadásaink, de igazából a beadások is úgy voltak, hogy csak úgy beadtuk a labdákat a tizenhatoson belülre, nem pedig az érkező játékosnak a fejére vagy lábára, tehát nem volt címzettje a labdának. Illetve a döntéshozatal volt még, ami nem működött ezen a mérkőzésen. Úgyhogy ezért azt kell, hogy mondjam, hogy gratulálok az ellenfélnek, részünkről pedig nincsen más, mint hogy dolgozni kell tovább.

 

