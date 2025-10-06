október 6., hétfő

Meccs

1 órája

Kettő egymás ellen játszik, a harmadik nem játszik

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#labdarúgás

Szünet jön a bajnokságban. A DVTK nem lép pályára.

Kettő egymás ellen játszik, a harmadik nem játszik

Fotó: Fotó: KBSC

Labdarúgás. A magyar labdarúgó-válogatott két világbajnoki selejtező mérkőzése (Örményország, illetve Portugália ellen) miatt nem rendeznek fordulót a hét végén a labdarúgó NB I-ben, a fizz ligában, és az NB II-ben sem. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei együttesek közül a DVTK nem lép pályára edzőmeccs keretében, míg a Kolorcity Kazincbarcika SC igen, pénteken 11 órától Mezőkövesden, a Zsóry Edzőcentrumban fut gyepre Kuttor Attila vezetőedző alakulata, a házigazdák csapata ellen. A mérkőzés zárt kapus.

DVTK
A DVTK nem játszik a szünetben Fotó: Czinege Melinda

