Kettő egymás ellen játszik, a harmadik nem játszik

Fotó: Fotó: KBSC
Labdarúgás. A magyar labdarúgó-válogatott két világbajnoki selejtező mérkőzése (Örményország, illetve Portugália ellen) miatt nem rendeznek fordulót a hét végén a labdarúgó NB I-ben, a fizz ligában, és az NB II-ben sem. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei együttesek közül a DVTK nem lép pályára edzőmeccs keretében, míg a Kolorcity Kazincbarcika SC igen, pénteken 11 órától Mezőkövesden, a Zsóry Edzőcentrumban fut gyepre Kuttor Attila vezetőedző alakulata, a házigazdák csapata ellen. A mérkőzés zárt kapus.
