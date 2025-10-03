Válogatottban a DVTK reménységei – nem először!

A magyar U21-es válogatott szövetségi kapitánya, Szélesi Zoltán keretet hirdetett az októberi Eb-selejtezőket megelőzően. A magyarok Ukrajnával Szlovéniában mérkőznek meg, míg Törökországot pedig Budapesten a Hidegkuti Stadionban fogadják. A DVTK labdarúgócsapatából hárman is meghívót kaptak a keretbe, Demeter Milán, Jurek Gábor és Babos Bence is szóhoz juthat címeres mezben.

A DVTK csatára, Jurek Gábor növelheti válogatott góljai számát. Fotó: Árvai Károly

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A DVTK tehetségei nehéz mérkőzéseken léphetnek pályára



– A keret kialakításánál törekedtem arra, hogy jó formában lévő, a klubjukban rendszeresen játszó és jól teljesítő labdarúgókat hívjak meg – mondta az mlsz.hu-nak Szélesi Zoltán szövetségi edző. – Néhányan húzóemberek voltak az elmúlt hetekben a bajnokságban, bízom benne, hogy ezek a játékosok a válogatott selejtezőire is át tudják menteni a formájukat. A Litvániában az utolsó pillanatokban elvesztett két pont után még nagyobb jelentősége lesz az októberi mérkőzéseknek, e két találkozó után már jobban körvonalazódik majd, hogy milyen célokért küzdhetünk a folytatásban. Az ukránok és a törökök egyaránt nagyszerű csapattal, kiemelkedő képességű játékosokkal rendelkeznek, arra számítok, hogy mindkét ellenfelünk megpróbál dominálni ellenünk, ezért végig stabilnak, szervezettnek kell maradnia a védekezésünknek, miközben támadásban, eredményességben feltétlenül előre kell lépnünk az előző mérkőzéseinkhez képest. Kiegyenlített csoportunk van, nehéz megjósolni, hogyan alakul majd az első helyekért vívott harc, az októberi mérkőzéseken szeretnénk úgy szerepelni, hogy versenyben maradjunk a céljaink eléréséért, és minél jobb helyzetből várhassuk a folytatást.

A válogatott október 5-én kezdi meg a közös összetartást Telkiben.