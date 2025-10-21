1 órája
Tizenegy gólig meg sem álltak – ilyen meccset ritkán látni
Kupamérkőzésen léptek jégre. A DVTK Jegesmedvék hazai környezetben szerepelt.
Fotó: Nagy Gabor Sandor
Kedden este a Magyar Kupa 2. fordulójában a DVTK Jegesmedvék csapata az UNI Győr ETO HC gárdáját látta vendégül. A Macik magabiztos győzelmet arattak az Anderson Liga-címvédője ellen. A visszavágót október 28-án kedden rendezik Győrben, a találkozó kezdési időpontja még nem ismert.
A DVTK Jegesmedvék kiütötte ellenfelét
DVTK Jegesmedvék – UNI Győr ETO HC 11–3 (3–1, 1–1, 7–1)
Miskolci Jégcsarnok, 565 néző. V.: Szabó, Vincze (Muzsik, Kucsma).
DVTK Jegesmedvék: Tóth K. – Csollák, Szathmáry 2, Lövei 1 (3), Doyle 3 (1), Pineo 1 (2) – Szabóki (1), Karmeniemi (1), Makai (1), Rétfalvi, Marklund – Szalay (1), Vokla (1), Trajcsik (1), Kinloch Varga 1, Tóth G. (2) – Orosz, Czecze 1, Csiki 1 (1), Farkas 1 (1). Vezetőedző: Láda Balázs.
Győr: Sági – Dézsi Barnabás 1 (1), Vizi, Dézsi Bence (2), Horváth R. 1, Almási 1 – Láday, Horváth B. (1), Makovics, Kund, Madácsi (1) – Takács, Csölle (1), Molnár, Sipák, Kiss – Wenner, Horváth Zs. Balogh. Vezetőedző: Odnoga Mátyás.
Kiállítások: 8, ill. 6 perc.
