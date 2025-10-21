október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csata

1 órája

Tizenegy gólig meg sem álltak – ilyen meccset ritkán látni

Címkék#UNI Győr ETO Hockey Club#Magyar Kupa#DVTK Jegesmedvék

Kupamérkőzésen léptek jégre. A DVTK Jegesmedvék hazai környezetben szerepelt.

Tizenegy gólig meg sem álltak – ilyen meccset ritkán látni

Fotó: Nagy Gabor Sandor

Kedden este a Magyar Kupa 2. fordulójában a DVTK Jegesmedvék csapata az UNI Győr ETO HC gárdáját látta vendégül. A Macik magabiztos győzelmet arattak az Anderson Liga-címvédője ellen. A visszavágót október 28-án kedden rendezik Győrben, a találkozó kezdési időpontja még nem ismert.

DVTK Jegesmedvék
A DVTK Jegesmedvék négyszer is örülhettek. Fotó: Nagy Gabor Sandor

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A DVTK Jegesmedvék kiütötte ellenfelét

DVTK Jegesmedvék – UNI Győr ETO HC 11–3 (3–1, 1–1, 7–1)
Miskolci Jégcsarnok, 565 néző. V.: Szabó, Vincze (Muzsik, Kucsma).

DVTK Jegesmedvék: Tóth K. – Csollák, Szathmáry 2, Lövei 1 (3), Doyle 3 (1), Pineo 1 (2) – Szabóki (1), Karmeniemi (1), Makai (1), Rétfalvi, Marklund – Szalay (1), Vokla (1), Trajcsik (1), Kinloch Varga 1, Tóth G. (2) – Orosz, Czecze 1, Csiki 1 (1), Farkas 1 (1). Vezetőedző: Láda Balázs.
Győr: Sági – Dézsi Barnabás 1 (1), Vizi, Dézsi Bence (2), Horváth R. 1, Almási 1 – Láday, Horváth B. (1), Makovics, Kund, Madácsi (1) – Takács, Csölle (1), Molnár, Sipák, Kiss – Wenner, Horváth Zs. Balogh. Vezetőedző: Odnoga Mátyás.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu