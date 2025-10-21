Tizenegy gólig meg sem álltak – ilyen meccset ritkán látni

Kedden este a Magyar Kupa 2. fordulójában a DVTK Jegesmedvék csapata az UNI Győr ETO HC gárdáját látta vendégül. A Macik magabiztos győzelmet arattak az Anderson Liga-címvédője ellen. A visszavágót október 28-án kedden rendezik Győrben, a találkozó kezdési időpontja még nem ismert.

A DVTK Jegesmedvék négyszer is örülhettek. Fotó: Nagy Gabor Sandor

A DVTK Jegesmedvék kiütötte ellenfelét