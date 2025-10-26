Extra ideig játszottak, csak a ,,büntik" döntöttek

Jégkorong. Az Erste Liga 11. fordulójában vasárnap kora délután lépett jégre a DVTK Jegesmedvék alakulata. Láda Balázs vezetőedző gárdájának ellenfele a Budapest Jégkorong Akadémia csapata volt. A meccs 2-2-es döntetlennel ért véget, ami miatt hosszabbítás következett. Ez nem hozott szintén eredményt, így a büntetők jöttek, amiben jobb volt a vendég alakulat, amely így két pontot tett be a zsákba, a népkertieknek pedig egy jutott.

A DVTK Jegesmedvék 1 pontot szerzett Fotó: Nagy Gábor Sándor

DVTK Jegesmedvék: Rétfai dupla

DVTK Jegesmedvék – Budapest Jégkorong Akadémia HC 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

Miskolci jégcsarnok, 875 néző. V.: Dósa, Gebei (Kovács P., Dömötör).

DVTK Jegesmedvék: Tóth K. – Csollák, Karmeniemi (1), Tóth G., Pineo, Makai – Szirányi, Szathmáry (1), Marklund, Rétfalvi 2, Csiki – Szalay, Vokla, Czecze, Kinloch Varga, Lövei – Szabóki, Trajcsik, Farkas M. (1). Vezetőedző: Láda Balázs.

BJA HC: Farkas R. – Varga A., Szabó B. (1), Razumniak 1, Nagy G., Molnár B. – Szivák, Jurkovics, Zimányi, Horváth B., Schlekmann (1) – Riha (1), Boros, Keresztes, Novotny, Turbucz – Pozsgai (1), Banga, Weidemann, Honejsek 2. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

Kiállítások: 4 perc, ill. 6 perc.

