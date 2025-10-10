Remetén megremegtek a piros-fehérek

A 2025/2026-os szezon első erdélyi túráján a DVTK Jegesmedvék a Gyergyói HK új otthonában játszott. Láda Balázs vezetőedző legénysége 4–1-s vereséget szenvedett. A piros-fehérek gólját Pineo szerezte az első harmadban. Folytatás vasárnap Brassóban, magyar idő szerint 17.30-tól.

A DVTK Jegesmedvék Erdélyben szenvedett vereséget. Fotó: Nagy Gabor Sandor

DVTK Jegesmedvék: háromgólos különbség