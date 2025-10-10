1 órája
Remetén megremegtek a piros-fehérek
A listavezető otthonába látogattak. A DVTK Jegesmedvék péntek este léptek jégre.
Fotó: Gyergyói HK
A 2025/2026-os szezon első erdélyi túráján a DVTK Jegesmedvék a Gyergyói HK új otthonában játszott. Láda Balázs vezetőedző legénysége 4–1-s vereséget szenvedett. A piros-fehérek gólját Pineo szerezte az első harmadban. Folytatás vasárnap Brassóban, magyar idő szerint 17.30-tól.
DVTK Jegesmedvék: háromgólos különbség
Erste Liga, 7. forduló
Gyergyói HK – DVTK Jegesmedvék 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)
Gyergyóremete, Remete Ice Aréna, 1673 néző. V.: Gebei, André (Szabó, Bíró).
Gyergyói HK: Rinne – Haaranen (1), Williams 1, Bodó (1), Császár (1), Vincze 1 (1) – Mesikammem, Fejes, Orban 1, Gerads 1 (1), Sárpátki (1) – Imre, Sándor, Ambrus, Tranca, Vayrynen – Fehér, Sándor-Székely, Csiszer, Szigeti. Vezetőedző: Markus Juurikkala.
DVTK Jegesmedvék: Tóth K. – Vokla, Szathmáry, Makai, Doyle, Marklund – Csollák, Karmenemi, Lövei (1), Csiki, Pineo 1 – Szalay, Szirányi, Trajcsik, Rétfalvi, Tóth G. – Szabóki, Farkas, Kinloch Varga, Vörös. Vezetőedző: Láda Balázs.
Kiállítások: 2 perc, ill. 6 perc.
