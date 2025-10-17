október 17., péntek

Pakk

1 órája

Felülkerekedtek a sereghajtón, meghajoltak a Bikák

Címkék#Dunaújvárosi Acélbikák#jégkorong#DVTK Jegesmedvék

Pénteken harcoltak a pontokért. A DVTK Jegesmedvék gárdája hazai jégen nyert.

Felülkerekedtek a sereghajtón, meghajoltak a Bikák

Fotó: Nagy Gabor Sandor

Jégkorong. Pénteken este újabb összecsapást játszott a DVTK Jegesmedvék csapata a közös magyar-román ligában, az Erste Ligában. Láda Balázs vezetőedző együttese a Dunaújvárosi Acélbikák gárdája ellen küzdött a miskolci jégcsarnokban. Az összecsapás fél órával később kezdődött, forgalmi fennakadás miatt.

DVTK
A DVTK Jegesmedvék, Marklunddal a soraiban, győzött Fotó: Nagy Gábor Sándor

DVTK Jegesmedvék: dupla annyi ütött

DVTK Jegesmedvék – Dunaújvárosi Acélbikák 6–3 (2–1, 1–1, 3–1)

Miskolci Jégcsarnok, 795 néző. V.: Nagy A., Timár (Varjú-Bartal, Kovács P.).

DVTK Jegesmedvék: Tóth K. – Csollák, Szathmáry (1), Marklund, Doyle, Pineo 2 – Vokla (1), Karmeniemi, Lövei, Csiki, Makai 1 – Szalay, Szirányi, Trajcsik (2), Rétfalvi (1), Tóth G. 2 (1) – Szabóki, Farkas, Kinloch Varga 1 (1), Czecze. Vezetőedző: Láda Balázs.

Dunaújvárosi Acélbikák: Bejó – Kudin (1), Balázsi, Askarov 2, Keresztes, Iarulin (2) – Murgic (1), Szécsi, Lawson, Zorin (1), Djumic – Bánki, Vuoksiala, Strenk O., Cseh (1), Csémi 1 – Pinczés O., Vadócz, Kuminka, Pinczés K. Vezetőedző: Hetler Ádám.

Kiállítások: 10, perc, ill. 4 perc.

 

