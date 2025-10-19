Lenullázok Medvék a jégcsarnokban

Jégkorong. Az Erste Liga 10. fordulójában vasárnap este hazai pályán játszott a DVTK Jegesmedvék csapata. A Macik gólképtelenek voltak a DEAC elleni összecsapáson, s mivel a vendégek többször is betaláltak, elvitték a pontokat a Népkertből. Láda Balázs vezetőedző együttese tíz kör után a 7. helyen áll 11 ponttal a közös magyar-román ligában.

Szathmáry, a DVTK Jegesmedvék egyik védője Fotó: Kavics Photo

DVTK Jegesmedvék: két vesztett harmad