1 órája
Lenullázok Medvék a jégcsarnokban
Vereségbe futottak bele. A DVTK Jegesmedvék gárdájának nem ment itthon.
Jégkorong. Az Erste Liga 10. fordulójában vasárnap este hazai pályán játszott a DVTK Jegesmedvék csapata. A Macik gólképtelenek voltak a DEAC elleni összecsapáson, s mivel a vendégek többször is betaláltak, elvitték a pontokat a Népkertből. Láda Balázs vezetőedző együttese tíz kör után a 7. helyen áll 11 ponttal a közös magyar-román ligában.
DVTK Jegesmedvék: két vesztett harmad
A tények
DVTK Jegesmedvék – Debreceni EAC 0–4 (0–1, 0–0, 0–3)
Miskolci Jégcsarnok, 1015 néző. V.: Juhász G., Máhr-Stumpf (Kövesi, Szeszák).
DVTK Jegesmedvék: Praták – Csollák, Szathmáry, Marklund, Doyle, Pineo – Vokla, Karmeniemi, Lövei, Csiki, Makai – Szalay, Szirányi, Trajcsik, Rétfalvi, Tóth G. – Szabóki, Vörös, Kinloch Varga, Farkas M. Vezetőedző: Láda Balázs.
DEAC: Szeles – Ustsinenka, Kiss (1), Mozer 1, Galoha (2), Szita 1 (1) – Eliseev, Bukor (1), Shenfeld, Kreisz, Krutov – Mazhuga, Dobmayer, Kuleshov 1, Mihalik, Molnár Z. – Haranghy 1, Mártonffy, Kovács A., Simic. Vezetőedző: Vaszjunyin Artyom.
Kiállítások: 14, perc, ill. 10 perc.