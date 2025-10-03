2 órája
Egy gól jelentette a különbséget
Péntek este léptek jégre. A DVTK Jegesmedvék újra hazai pályán szerepelt.
Fotó: DVTK Jegesmedvék / Nagy Gábor Sándor
Az Erste Liga 6. fordulójában a DVTK Jegesmedvék a Corona Brasov gárdáját látta vendégül. Miskolci Márk sérülés, Jason Pineo eltiltás miatt nem jutott szóhoz. A mérkőzést a Brassó gárdája nyerte 2–1-re, az eredélyiek az első és harmadik harmadik harmadban is eredményesek voltak. A piros-fehérek a véghajrában Makai révén tudtak szépíteni. Láda Balázs vezetőedző együttese jövő héten pénteken a Gyergyói HK otthonába látogat.
Erste Liga, 6. forduló:
DVTK Jegesmedvék – Corona Brasov 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)
Miskolci Jégcsarnok, 895 néző. V.: Tóth, Máhr-Stumpf (Szeszák, Szabó).
DVTK Jegesmedvék: Praták – Vokla, Szathmáry, Makai 1, Doyle, Marklund – Csollák, Karmeniemi, Rétfalvi, Kinloch Varga, Csiki – Szalay, Szirányi, Farkas, Lövei, Tóth G. – Szabóki, Trajcsik, Vörös. Vezetőedző: Láda Balázs.
Brasov: Tőke – Bors, Piche, Levin, Welsh 1, Zagidullin – Borisenko, Wardley, Rokaly Sz. 1, Van Wormer, Kóger – Gecse, Payne, Levin, Gajdó, Rokaly-Boldizsár – Vasile, Molnár, Filip. Vezetőedző: Strenk Hunor.
Kiállítások: 12 perc, ill. 8 perc.