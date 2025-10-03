Egy gól jelentette a különbséget

Az Erste Liga 6. fordulójában a DVTK Jegesmedvék a Corona Brasov gárdáját látta vendégül. Miskolci Márk sérülés, Jason Pineo eltiltás miatt nem jutott szóhoz. A mérkőzést a Brassó gárdája nyerte 2–1-re, az eredélyiek az első és harmadik harmadik harmadban is eredményesek voltak. A piros-fehérek a véghajrában Makai révén tudtak szépíteni. Láda Balázs vezetőedző együttese jövő héten pénteken a Gyergyói HK otthonába látogat.

A DVTK Jegesmedvék vereséget szenvedett. Fotó: DVTK Jegesmedvék /Nagy Gábor Sándor

