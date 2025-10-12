14 perce
Vezettek kettővel, végül csak a gratuláció maradt
Vasárnap is jégre léptek. A DVTK Jegesmedvék csapata Brassóban vendégszerepelt.
Pénteken az erdélyi túra első találkozóján a DVTK Jegesmedvék a Gyergyói HK otthonában vereséget szenvedett (4–1). A Macik vasárnap Brassóban léptek jégre és hiába vezettek az első harmadban kettővel is, végül 6–2-re maradtak alul.
DVTK Jegesmedvék: pont nélkül maradtak
Erste liga, 8. forduló:
Corona Brasov – DVTK Jegesmedvék 6–2 (1–2, 3–0, 2–0)
Brassó, 800 néző. V.: Soós, Belák (Simon, Gherorghies).
Corona Brasov: Adorján – Bors, Piche, Zagidullin, Welsh (2), Levin 1 (2) – Borisenko (1), Gajdó T., Rokaly Sz. 1 (1), Részegh 1, Van Wormer 1 (1) – Gecse 1, Payne, Kóger (1), Gajdó B., Levin – Csiszér, Kovács, Vasile, Filip 1.Vezetőedző: Strenk Hunor.
DVTK Jegesmedvék: Praták – Vokla, Szathmáry (1), Makai, Doyle (1), Marklund – Csollák 2, Karmeniemi, Lövei (1), Csiki, Pineo (1) – Szalay, Szirányi, Trajcsik, Rétfalvi, Tóth G. – Szabóki, Farkas, Kinloch Varga, Vörös. Vezetőedző: Láda Balázs.
Kiállítások: 17 perc, ill. 21 perc.
