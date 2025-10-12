Vezettek kettővel, végül csak a gratuláció maradt

Pénteken az erdélyi túra első találkozóján a DVTK Jegesmedvék a Gyergyói HK otthonában vereséget szenvedett (4–1). A Macik vasárnap Brassóban léptek jégre és hiába vezettek az első harmadban kettővel is, végül 6–2-re maradtak alul.

A DVTK Jegesmedvék hátvédje, Csollák kétszer is eredményes volt. Fotó: Nagy Gabor Sandor

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

DVTK Jegesmedvék: pont nélkül maradtak