Csata

1 órája

Vezettek kettővel, végül csak a gratuláció maradt

Vasárnap is jégre léptek. A DVTK Jegesmedvék csapata Brassóban vendégszerepelt.

Pénteken az erdélyi túra első találkozóján a DVTK Jegesmedvék a Gyergyói HK otthonában vereséget szenvedett (4–1). A Macik vasárnap  Brassóban léptek jégre és hiába vezettek az első harmadban kettővel is, végül 6–2-re maradtak alul.

DVTK Jegesmedvék
A DVTK Jegesmedvék hátvédje, Csollák kétszer is eredményes volt. Fotó: Nagy Gabor Sandor

DVTK Jegesmedvék: pont nélkül maradtak

Erste liga, 8. forduló:
Corona Brasov – DVTK Jegesmedvék 6–2 (1–2, 3–0, 2–0)
Brassó, 973 néző. V.: Soós, Belák (Simon, Gherorghies).

Corona Brasov: Adorján – Bors, Piche, Zagidullin, Welsh (2), Levin 1 (2) – Borisenko (1), Gajdó T., Rokaly Sz. 1 (1), Részegh 1, Van Wormer 1 (1) – Gecse 1, Payne, Kóger (1), Gajdó B., Levin – Csiszér, Kovács, Vasile, Filip 1.Vezetőedző: Strenk Hunor.

DVTK Jegesmedvék: Praták – Vokla, Szathmáry (1), Makai, Doyle (1), Marklund – Csollák 2, Karmeniemi, Lövei (1), Csiki, Pineo (1)  – Szalay, Szirányi, Trajcsik, Rétfalvi, Tóth G.  – Szabóki, Farkas, Kinloch Varga, Vörös. Vezetőedző: Láda Balázs.

Kiállítások: 17 perc, ill. 21 perc.

 

 

 

