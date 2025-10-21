Változás! Ekkor lép pályára a DVTK

A FIBA (Nemzetközi Kosárlabda Szövetség) tájékoztatása szerint módosult a DVTK HunTherm női kosárlabda csapatának egyik Euroliga csoportmérkőzésének időpontja. A Valencia Basket Club elleni idegenbeli összecsapást november 26-án szerdán rendezik, az eredetileg kiírt 19.15 kezdési időpontot, tették át 20 órára. A DVTK HunThem csütörtökön fogadja hazai környezetben a spanyol bajnokot, a Valencia Basket Club csapatát, 18 órától. Jó hír a csapat háza táján, hogy megérkezett a klubhoz az amerikai légiós Kathryn Westbeld, aki eddig az amerikai női profi ligában, a WNBA-ben, a világ legerősebb küzdelemsorozatában a Phoenix Mercury együttesében szerepelt. Kathryn Westbeld csapatával a döntőig menetelt, ott viszont a négy győzelemig tartó csatát a Las Vegas Aces nyerte. A finálé követően az amerikai légiós néhány nap pihenő kapott és a hét végén érkezett meg Miskolcra, és szerdán sajtótájékoztató keretében mutatják be, így várhatóan parkettre is lép a csütörtöki találkozón.

A DVTK HunTherm mérkőzésének kezdési időpontja módosult. Fotó: Vajda János

A DVTK HunTherm Euroliga főtábla csoportmérkőzései:

Október 23. csütörtök, 18.00: DVTK HunTherm – Valencia Basket Club

Október 29. szerda, 18.00: Fenerbahce Opet – DVTK HunTherm

November 5. szerda, 19.00: DVTK HunTherm – Olympiacos SFP

November 26. szerda, 20.00: Valencia Basket Club – DVTK HunTherm