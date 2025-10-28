Kiderül, másodszor hogyan ízlik a törökméz

Kosárlabda. A női kosárlabda Euroligában ismét pályára lép a DVTK HunTherm együttese, amely erőltetett menetben van, hiszen a nemzetközi kupatalálkozók mellett hazai bajnoki összecsapásokat is meg kell vívnia. Ezt eddig sikeresen tették a piros-fehérek, hiszen a vasárnap, hazai pályán aratott BKG-Prima Szigetszentmiklós elleni győzelem (98-43) a hatodik volt a sorban – és így továbbra is veretlen Völgyi Péter vezetőedző alakulata, csakúgy, mint a Sopron Basket, és az NKA Universitas Pécs. A nemrégiben Miskolcra megérkezett Kathryn Westbeld eddig két meccset tudott le a Diósgyőrben, a múlt csütörtöki, Valencia elleni El-összecsapáson 6, míg a hétvégi NB I/A-s mérkőzésen 16 pontig jutott.

A DVTK HunTherm csapatának nehéz dolga lesz idegenben Fotó: FIBA

DVTK HunTherm: Ginzo volt

A C-csoportban eddigi három mérkőzését egyaránt elvesztő miskolciak az eddig veretlen Fenerbahce otthonában lépnek parkettre szerdán 18 órától. Az adatok nem a vendégek sikerét vetítik előre, bár kétségkívül Westbeld érkezésével bővültek a szakmai stáb variációs lehetőségei. A tények kedvéért: a bombaerős törökök október 9-én erődemostrációt tartottak a DVTK Arénában, ahol valamennyi negyedet hozták, és így természetesen a meccset is (89-58). Akkor a borsodiak legponterősebb kosarasa Paula Ginzo (13), míg a Fenernél Iliana Rupert (16 pont) volt. Különben a négy kvartett első három-három csapata jut majd tovább a második csoportkörbe, a negyedikek pedig az Európa Kupában folytatják szereplésüket.

A C-csoport állása