A DVTK szakvezetője a 31 pontos vereséget követően: ,,bátrabban kell kosárlabdáztunk"

Címkék#DVTK HunTherm#Euroliga#DVTK kosárlabda

Hazai környezetben léptek pályára. A DVTK HunTherm vereséggel rajtolt az Euroligában.

Hazai vereséggel kezdte női Euroliga csoportkör első mérkőzését a DVTK HunTherm kosárlabda csapata. A DVTK HunTherm a tavalyi sorozat bronzérmesétől, a török bajnok Fenerbahce Opet ellen szenvedett vereséget (58–89). Völgyi Péter vezetőedző legénysége jövő hét csütörtökön a görög Olympiacos otthonában lép parkettra. A szakvezetők így értékeltek a mérkőzést követően.

DVTK HunTherm
A DVTK HunTherm vereséggel mutatkozott be. Fotó: Vajda János

DVTK HunTherm: a törököknek nehéz volt ellenük játszani

Völgyi Péter: – Az első negyedben a hármasokkal tudta tartani a lépést a Fenerbahce, ezzel a játékrésszel teljesen elégedett voltam, mind támadásban, mind védekezésben az elképzelésem szerint zajlott. Ám a folytatásban az üres dobóhelyzeteket nem vállaltuk el, sok labdát vittünk be feleslegesen a festékbe. Összességében több volt ebben a mérkőzésben. A meccs tanulsága az, hogy bátrabban kell kosárlabdáznunk.
Miguel Méndez (Fenerbahce): – Remek atmoszférájú mérkőzés volt, a szurkolók jó hangulatot teremtettek. A játékosaim nagyon élvezték idénybeli első Euroliga-találkozónkat. A meccs eredménye azonban nem tükrözi a pályán történteket, nagyon nehéz volt a DVTK ellen játszani.

 

