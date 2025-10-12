október 12., vasárnap

Mindenki nyugodtan ülhetett a lelátón, magas pulzus nélkül

Ismét nyertek a piros-fehérek. A DVTK hölgyei a soros találkozójukon is győztek.

Kosárlabda. Újabb mérkőzést játszott a bajnokságban, a hét végén az élvonalbeli diósgyőri női kosárlabda csapat. A piros-fehérek hazai pályán, a DVTK Arénában fogadták soros ellenfelüket vasárnap este, és nagy különbséggel nyertek. A DVTK HunTherm így továbbra is veretlen a sorozatban.

DVTK
A tények: a DVTK hozta hazai meccsét Fotó: DVTK-montázs

Női NB I/A, 4. forduló
DVTK HunTherm – Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 116–68 (26–23, 27–16, 30–17, 33–12)
Miskolc, DVTK Aréna, 1200 néző. V.: Csabai-Kaskötő, Jankovics, Szőts).
DVTK HunTherm: Aho N. 3/3, Kányási 15/9, Lelik 13/3, Toman 24/12, Ginzo 6. Csere: Smuda 19, Aho T. 7, Takács 19/6, Miklós M. 4, Poczkodi 6/6. Vezetőedző: Völgyi Péter.
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia: Deans 29/18, Simmons, Dávid M. 6/6, Papp 2, Laufer 9. Csere: Szűcs, Salamon 14/6, Raffay 2, Madár 4, Ehmann 2. Vezetőedző: Gáll Tamás.

