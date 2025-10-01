október 1., szerda

Malvin névnap

12°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újra

43 perce

Négy év után ismét Miskolcon ez az esemény

Címkék#DVTK HunTherm#Magyar Kupa#DVTK kosárlabda

2022 után ismét Miskolcon rendezik meg. A DVTK HunTherm hazai pályán zsebelheti be a Magyar Kupát.

Négy év után ismét Miskolcon ez az esemény

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnökségi döntése alapján, a Killik László Női Magyar Kupa négyes döntőjét Miskolcon rendezik majd meg. A eseménynek a DVTK Aréna ad otthont március 28-29-én.A Killik László Női Magyar Kupa négyes döntőjében az alapszakasz első négy helyezettje méri majd össze erejét a trófeáért. A DVTK HunTherm női kosárlabda csapata tavaly szerezte első idegenbeli Magyar Kupa győzelmét.

DVTK HunTherm
A DVTK HunTherm hazai környezetben szállhat harcba a Magyar Kupáért. Fotó: DVTK

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A DVTK HunTherm itthon tarthatja a Magyar Kupát

A diósgyőri női kosárlabda csapat kupadöntői:


1993.04.18, Miskolc: Diósgyőri KSK-SeM – BSE-Merci 75– 56


1994.06.04, Miskolc: Diósgyőri KSK – BEAC-Mol Rt. 100–85


1997.01.27, Sopron: Pécsi VSK-Dália – Diósgyőri KSK-BorsodChem 64–49


2005.04.10, Pécs: Mizo-Pécsi VSK –  Diósgyőri KSK 73–57


2015.03.14, Győr: Uniqa-Euroleasing Sopron – Aluinvent-Diósgyőri VTK-Miskolc 87–58 


2016.03.14, Miskolc: Aluinvent-Diósgyőri VTK-Miskolc – Uniqa Sopron 69–60


2021.02.28, Budapest: Sopron Basket –  Aluinvent-Diósgyőri VTK-Miskolc 79–56


2022.02.20, Miskolc: Diósgyőri VTK – Sopron Basket 78–75 hu


2024.03.17, Győr: Sopron Basket – Diósgyőri VTK-HunTherm 73–71


2025.03.23, Pécs: Diósgyőri VTK-Huntherm – Serco Uni Győr 87–81

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu