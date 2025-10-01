Négy év után ismét Miskolcon ez az esemény

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnökségi döntése alapján, a Killik László Női Magyar Kupa négyes döntőjét Miskolcon rendezik majd meg. A eseménynek a DVTK Aréna ad otthont március 28-29-én.A Killik László Női Magyar Kupa négyes döntőjében az alapszakasz első négy helyezettje méri majd össze erejét a trófeáért. A DVTK HunTherm női kosárlabda csapata tavaly szerezte első idegenbeli Magyar Kupa győzelmét.

A DVTK HunTherm hazai környezetben szállhat harcba a Magyar Kupáért. Fotó: DVTK

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A DVTK HunTherm itthon tarthatja a Magyar Kupát