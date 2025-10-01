2 órája
Négy év után ismét Miskolcon ez az esemény
2022 után ismét Miskolcon rendezik meg. A DVTK HunTherm hazai pályán zsebelheti be a Magyar Kupát.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnökségi döntése alapján, a Killik László Női Magyar Kupa négyes döntőjét Miskolcon rendezik majd meg. A eseménynek a DVTK Aréna ad otthont március 28-29-én.A Killik László Női Magyar Kupa négyes döntőjében az alapszakasz első négy helyezettje méri majd össze erejét a trófeáért. A DVTK HunTherm női kosárlabda csapata tavaly szerezte első idegenbeli Magyar Kupa győzelmét.
A DVTK HunTherm itthon tarthatja a Magyar Kupát
A diósgyőri női kosárlabda csapat kupadöntői:
1993.04.18, Miskolc: Diósgyőri KSK-SeM – BSE-Merci 75– 56
1994.06.04, Miskolc: Diósgyőri KSK – BEAC-Mol Rt. 100–85
1997.01.27, Sopron: Pécsi VSK-Dália – Diósgyőri KSK-BorsodChem 64–49
2005.04.10, Pécs: Mizo-Pécsi VSK – Diósgyőri KSK 73–57
2015.03.14, Győr: Uniqa-Euroleasing Sopron – Aluinvent-Diósgyőri VTK-Miskolc 87–58
2016.03.14, Miskolc: Aluinvent-Diósgyőri VTK-Miskolc – Uniqa Sopron 69–60
2021.02.28, Budapest: Sopron Basket – Aluinvent-Diósgyőri VTK-Miskolc 79–56
2022.02.20, Miskolc: Diósgyőri VTK – Sopron Basket 78–75 hu
2024.03.17, Győr: Sopron Basket – Diósgyőri VTK-HunTherm 73–71
2025.03.23, Pécs: Diósgyőri VTK-Huntherm – Serco Uni Győr 87–81