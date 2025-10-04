október 4., szombat

Siker

52 perce

A harmadik is a ,,zsebbe" került

Címkék#kosárlabda#Völgyi Péter#DVTK kosárlabda

A fővárosban volt fellépésük a piros-fehéreknek. A DVTK HunTherm ismét sikert aratott.

Fotó: DVTK

Kosárlabda. Harmadik bajnoki meccsén lépett pályára szombaton a 2025/2026-os szezonban a DVTK HunTherm élvonalbeli női kosárlabda csapata. Az együttes a hét közben szűkös kerettel játszotta miskolci összecsapását a Vasas Kadémia ellen, azonban most már bevethető volt a betegségből felgyógyult Takács, Kányási, és Aho T. is. Völgyi Péter vezetőedző alakulata a fővárosban is begyűjtötte a győzelmet, így három kört követően százszázalékosan áll a táblázaton. 

DVTK HunTherm
A DVTK HunTherm két játékosa: Smuda (31), és Ginzo (20). Fotó: DVTK

Női NB I/A, 3. forduló
ELTE BEAC Újbuda – DVTK HunTherm 61–85 (16–20, 11–20, 16–21, 18–24)
Budapest, Gabányi László sportcsarnok, 250 néző. V.: Goda, Frányó, Téczely.
ELTE: Ozola 10/3, Koch 3/3, Moore 12/12, Fárbás 9, Varga S. 6/3. Csere: Vég-Dudás 6, Dobó 10, Szauter, Dinnyés 5/3, Swint. Vezetőedző: Mészárosné Kovács Andrea.
DVTK: Aho N., Toman 16, Lelik 14/6, Ginzo 14, Grigalauskyte 2. Csere: Kányási 10, Smuda 13, Takács 9/3, Aho T., Poczkodi 7/3. Vezetőedző: Völgyi Péter.

 

 

 

