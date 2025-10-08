október 8., szerda

Harc fel!

1 órája

A sorozat bronzérmese ellen villantanának

Címkék#DVTK HunTherm#Euroliga#DVTK kosárlabda

A törökök ellen kezdik a csoportmérkőzéseik sorát. A DVTK HunTherm hazai környezetben lép pályára.

Fotó: DVTK

A DVTK HunTherm női kosárlabdacsapata negyedik szezonját kezdi meg a nemzetközi kupasorozatban az Euroligában. A piros-fehérek csütörtökön 19 órától a török Fenerbahce csapatát látja vendégül a DVTK Arénában. A DVTK HunTherm az Euroliga selejtezős párharc nyerteseként a Lublin gárdáját búcsúztatta, így bekerült az Euroliga C-csoportjába. A csoportkörben Kányásiék ellenfele a török Fenerbahce, a spanyol Valencia és a görög Olympiacos együttese lesz. A vasgyáriak a magyar bajnokságban eddig 100 százalékosak. Lelikék idegenben a VBW CEEK Ceglédet 83–51-re, hazai publikum előtt a Vasas Akadémiát 78–46-ra, míg az ELTE BEAC Újbuda vendégeként 85–61 arányban kerekedtek felül.

DVTK HunTherm
A DVTK HunTherm csapata erős ellenfelet lát vendégül. Fotó: DVTK

DVTK HunTherm: nem lesz könnyű dolga a piros-fehéreknek


A múlt héten sajtótájékozatót tartott a klub, ahol szót ejtettek az Euroliga szereplésről is. Célként tűzték ki, hogy a csoportkörből mindenképpen szeretnének továbbjutni. A keretből az előző héten betegséghullám miatt többen is hiányoztak, többek között Takács, Kányási és Aho T., Ginzo – utóbbi még a Lublin elleni visszavágó előtti edzésen sérült meg – játékára sem számíthatott Völgyi Péter vezetőedző. Jó hír, hogy a hiányzók már szombaton parkettra léptek, így több rotációs lehetősége is lesz csütörtöki fellépésen a diósgyőriek szakvezetőjének. A Fenerbahce tavaly az Euroliga harmadik helyén végzett, miután a helyosztón a bronzcsatán 59–49 -re verte a spanyol Valenciát. Az Euroliga 2024/2025-ös sorozat nyertese a cseh USK Praha gárdájá lett, amely az ugyaniscsak török Mersin együttesét verte 66–53-ra. A törökök keretében öt légiós is található, a két belga: Emma Meesseman (ő lett a tavalyi szezon legértékesebb játékosa, MVP), Julie Allemand, a francia Iliana Rupert, amerikai Monique Billings, ausztrál Rebecca Allen.

Kosárlabda: a tények


 

A DVTK HunTherm Euroliga főtábla csoportmérkőzései: 


 

Október 9. csütörtök, 19.00: DVTK HunTherm  – Fenerbahce 


 

Október 16. csütörtök, 17.30: Olympiacos –  DVTK HunTherm


 

Október 23. csütörtök, 18.00: DVTK HunTherm  – Valencia 


 

Október 29. szerda, 18.00: Fenerbahce  – DVTK HunTherm 


 

November 5. szerda, 18.00: DVTK HunTherm  – Olympiacos 


 

November 26. szerda, 19.15: Valencia  – DVTK HunTherm

 


  

