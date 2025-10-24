Csütörtök este újabb Euroliga csoportmeccsét veszítette el a DVTK HunTherm női kosárlabdacsapata. A spanyol bajnok Valencia fölényes 99-64-s győzelmet aratott a DVTK Arénában. Lelikék jövő hét szerdán a török Fenerbahce gárdájához látogatnak. Ahhoz, hogy a piros-fehérek továbbjussanak harmadikként a csoportból, az kell, hogy legalább 13 ponttal nyerjék meg az Olympiacos elleni hazai találkozót. A vezetőedzők így értékeltek a mérkőzést követően:

A DVTK súlyos vereségbe szaladt bele. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

DVTK: nem erre készültek

Völgyi Péter: – Nem bátrak voltunk, hanem inkább botor módon kezdtük a meccset, hiszen saját magunkat hoztuk nehéz helyzetbe: próbáltuk átdobni az ellenfél legmagasabb játékosát a gyűrű alatt, ahelyett, hogy türelmesen játszottunk volna, és hibára kényszerítettük volna őket. A Valencia egy rutinos, erős csapat, ezt azonnal kihasználta, és már a találkozó elején elbizonytalanított bennünket. Nem erre készültünk, és nem így akartuk megoldani a mai mérkőzést. Voltak ugyan jó periódusaink, de csalódott vagyok, mert ahhoz, hogy egy ilyen szintű csapatot meg tudjunk verni, vagy akár megszorítani, legalább öt-hat játékosunknak kell extrát nyújtania – még hazai pályán is. Kathryn Westbeld érkezése biztosan ad majd egy lökést a csapatnak. Már most, egyetlen edzéssel a háta mögött, jetlaggel küzdve is sokat mutatott magából. A külső dobásai ugyan most nem estek be, de ezen a téren nem lesz probléma. Harcolunk tovább, építkezünk tovább. Még három mérkőzésünk van hátra a csoportkörben, és a legfontosabb, hogy az Olympiacos elleni visszavágóra összeálljon a csapat, és kiharcoljuk a továbbjutást.

Rubén Burgos: – Nagyon jól felkészültünk erre a meccsre, tudtuk, hogy erős, jól összerakott csapat ellen lépünk pályára, és azért igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint játszani. A labdaszerzéseket követően jó ritmusú támadásokat vezettünk, jól ment a játék ezen az összecsapáson. Nagyon örülünk a győzelemnek, ezt a játékot szeretnénk folytatni.