A harmadik gyenge játékrész okozta a vesztüket
Görögországban léptek parkettra. A DVTK HunTherm szoros mérkőzésen maradt alul.
A női kosárlabda Euroligában második csoportmeccsét játszotta csütörtökön kora este idegenben a DVTK HunTherm csapata. Völgyi Péter vezetőedző legénysége Píreuszban a görög Olympiacos otthonában vendégszerepelt. A Diósgyőrnél továbbra sem volt bevethető Kathryn Westbeld, aki vélhetően már a hét végén érkezik Miskolcra és a következő Euroliga csoportmérkőzésen, a Valencia ellen már be is mutatkozhat. Lelikék a szünetre egy pontos előnnyel vonulhattak (31–32), azonban a harmadik negyed végén már a hazai gárda vezetett tizenegy egységgel, amit a végére a miskolciaknak nem sikerült ledolgoznia. A DVTK HunTherm második Euroliga csoportmérkőzését is elveszítette (69–57). A piros-fehérek legeredményesebb játékosa Ginzo volt, 16 ponttal. A diósgyőriek a 3. fordulóban majd október 23-án, 18 órától a spanyol Valencia ellen lépnek parkettre a DVTK Arénában.
DVTK HunTherm: egy tucat különbség
Női Euroliga, C-csoport, 2. forduló
Olympiacos SFP (görög) – DVTK HunTherm 69–57 (15–14, 16–18, 26–14, 12–11)
Píreusz, 300 néző. V.: Tomic (horvát), Dragojevic (montenegrói), Hoxha (albán).
Olympiacos SFP: Jakubcova 6, Woolfolk 12, Christinaki 22/3, Kollatou 4, Johnson 12. Csere: Karlafti 5/3, Raber 8, Ntala, Diela, Togka. Vezetőedző: Efrosyni Drakaki.
DVTK HunTherm: Aho N. 5/3, Lelik 9/3, Grigalauskyte 11/3, Ginzo 16, Takács 2. Csere: Aho T., Kányási 2, Miklós 3/3, Smuda 2, Toman 7/3. Vezetőedző: Völgyi Péter.