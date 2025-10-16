A harmadik gyenge játékrész okozta a vesztüket

A női kosárlabda Euroligában második csoportmeccsét játszotta csütörtökön kora este idegenben a DVTK HunTherm csapata. Völgyi Péter vezetőedző legénysége Píreuszban a görög Olympiacos otthonában vendégszerepelt. A Diósgyőrnél továbbra sem volt bevethető Kathryn Westbeld, aki vélhetően már a hét végén érkezik Miskolcra és a következő Euroliga csoportmérkőzésen, a Valencia ellen már be is mutatkozhat. Lelikék a szünetre egy pontos előnnyel vonulhattak (31–32), azonban a harmadik negyed végén már a hazai gárda vezetett tizenegy egységgel, amit a végére a miskolciaknak nem sikerült ledolgoznia. A DVTK HunTherm második Euroliga csoportmérkőzését is elveszítette (69–57). A piros-fehérek legeredményesebb játékosa Ginzo volt, 16 ponttal. A diósgyőriek a 3. fordulóban majd október 23-án, 18 órától a spanyol Valencia ellen lépnek parkettre a DVTK Arénában.

A DVTK HunTherm újabb vereséget könyvelhetett el. Fotó: FIBA

DVTK HunTherm: egy tucat különbség