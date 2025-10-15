október 15., szerda

Csata

53 perce

Feledtetnék a múlt heti nagyarányú vereségüket

Újabb fontos találkozó vár rájuk. A DVTK HunTherm csütörtök este lép parkettra.

Feledtetnék a múlt heti nagyarányú vereségüket

Fotó: Vajda János

A DVTK HunTherm női kosárlabda csapata a második Euroliga csoportmérkőzésén csütörtökön 17.30-tól, a görög Olympiacos otthonában vendégszerepel. Völgyi Péter vezetőedző legénysége múlt szerdán hazai környezetben mutatkozott be az Euroliga főtáblájának első csoportmérkőzésén. Kányásiék ellenfele a tavalyi sorozat bronzérmese, és azt az megelőző évad győztese, a török Fenerbahce volt. A piros-fehérek az első negyedben még tartották a lépést, azonban a végére már 31 pontra duzzadt a különbség. (58–89). 

DVTK HunTherm
A DVTK HunThermre ismét küzdelmes mérkőzés vár. Fotó: Vajda János

DVTK HunTherm: első győzelméért száll harcba

A DVTK HunTherm vasárnap a bajnokságban, a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia ellen fölényes győzelmet szerzett (116–68). Így négy forduló után Lelikék százszázalékosak, csakúgy mint az NKA Universitas Pécs, a Sopron Basket és a TARR KSC Szekszárd gárdája. A görögök szintén hazai pályán kezdték csoportkörük szereplését az Euroligában és a spanyol Valencia gárdájától 74–97-re kaptak ki. Az Olympiacosnál négy külföldi játékos szerepel: a szlovák Ivana Jakubcova, az amerikai Johnson Ciera és Nausia Woolfolk, illetve az izraeli Danielle Raber. Píreuszban – ahová a csapatot a diósgyőri szurkolók magja is elkíséri – vívhatja ki a csoportkör első győzelmét a vasgyári alakulat. A piros-fehéreknek a C–csoport első három helyének egyikén kell végezniük, hogy bejussanak a legjobb 12 közé, míg a negyedik helyezett az Európa Kupa egyenes kieséses szakaszában folytathatja szereplését.

Euroliga C-csoport


1. Fenerbahce Opet    1    1    –    89-59    2


2. Valencia Basket Club    1    1    –    97–74    2


3. Olympiakos SFP    1    –    1    74–97 1


4. DVTK HunTherm    1    –    1    58–89    1

 

 

