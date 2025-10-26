Euroliga meccsek között egy ,,edzőmeccs"

Kosárlabda. A női kosárlabda NB I/A 6. fordulójában vasárnap este játszott a DVTK HunTherm együttese. Völgyi Péter vezetőedző gárdája a BKG-Prima Szigetszentmiklós alakulatát fogadta, és aratott biztos győzelmet. A házigazdánál az újonnan érkezett légiós, Westbeld 16 pontot szerzett. A Diósgyőr ezzel továbbra is veretlen a bajnokságban, s jövő héten újra Euroliga mérkőzést vív, abban a sorozatban még nyeretlen.

A DVTK HunTherm könnyű sikert aratott Fotó: BKG-montázs

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

DVTK: majdnem százig

DVTK HunTherm – BKG-Prima Szigetszentmiklós 98–43 (26–9, 27–11, 23–9, 22–14)

Miskolc, DVTK Aréna, 900 néző. V.: Jakab, Nepp, Földesi.

DVTK HunTherm: Lelik 9/6, Toman 16/3, Miklós M. 13/9, Westbeld 16/6, Grigalauskyte 6. Csere: Ginzo 12/6, Takács 2, Smuda 6, Kányási 10/6, Aho T. 4, Poczkodi 3/3, Fárbás 1. Vezetőedző: Völgyi Péter.

BKG-Prima Szigetszentmiklós: Kiss L., Tenyér 6, Vincze 3/3, Thurman 18/3, Sakeviciute 4. Csere: Biszak 2, Zsámár 5/3, Hévízi 3/3, Szeitl V. 2. Vezetőedző: Horváth Richárd.