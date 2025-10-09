Nem kegyelmeztek: törökjárás a miskolci palánk alatt

A sikeres selejtező megvívása után első Euroliga csoportmérkőzését játszotta csütörtökön este hazai környezetben a DVTK HunTherm női kosárlabda csapata. Völgyi Péter vezetőedző együttesének ellenfele az előző sorozat bronzérmese, a török Fenerbahce Opet volt. A piros-fehérek 58–89 arányban szenvedettek vereséget. A diósgyőriek legeredményesebb játékosa Ginzo lett, 13 ponttal. Völgyi Péter vezetőedző legénysége második Euroliga csoportmérkőzését jövő hét csütörtökön 17.30-tól vívja a görög Olympiacos vendégeként.

A DVTK HunTherm küzdelmes csatában maradt alul. Fotó: Vajda János

