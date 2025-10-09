október 9., csütörtök

Csata

2 órája

Nem kegyelmeztek: törökjárás a miskolci palánk alatt

Címkék#DVTK HunTherm#Fenerbahce#DVTK kosárlabda

A török bajnokot látták vendégül. A DVTK HunTherm hazai környezetben lépett parkettra.

Nem kegyelmeztek: törökjárás a miskolci palánk alatt

Fotó: Vajda János

A sikeres selejtező megvívása után első Euroliga csoportmérkőzését játszotta csütörtökön este hazai környezetben a DVTK HunTherm női kosárlabda csapata. Völgyi Péter vezetőedző együttesének ellenfele az előző sorozat bronzérmese, a török Fenerbahce Opet volt. A piros-fehérek 58–89 arányban szenvedettek vereséget. A diósgyőriek legeredményesebb játékosa Ginzo lett, 13 ponttal. Völgyi Péter legénysége második Euroliga csoportmérkőzését jövő hét csütörtökön 17.30-tól vívja a görög Olympiacos vendégeként.

DVTK HunTherm
A DVTK HunTherm küzdelmes csatában maradt alul. Fotó: Vajda János

DVTK HunTherm-Fenerbahce Opet kosárlabda mérkőzés

Fotók: Vajda János

DVTK HunTherm: harmincegy pontos különbség

Női Euroliga, C-csoport, 1. forduló

DVTK HunTherm – Fenerbahce Opet (török) 58–89 (19–22, 7–17, 19–23, 13–27 )

DVTK Aréna, 2000 néző. V.: Marziali (olasz), Baloun (cseh), Borusas (litván).

DVTK HunTherm: Aho N. 5/3, Lelik 6, Grigalauskyte 11, Ginzo 13/9, Takács 10/6. Csere: Aho T., Kányási, Smuda 10, Miklós 3/3, Toman, Poczkodi. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Fenerbahce: Uzun 14/9, Allen 8/6, Meesseman 13, Rupert 16/3, Allemand 7/3. Csere: Cakir 5/3, Sacalir 1, A. Onar 12/3, Senyurek 4, Billings 9. Vezetőedző: Miguel Mendez.

 

 

 

