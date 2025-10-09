2 órája
Nem kegyelmeztek: törökjárás a miskolci palánk alatt
A török bajnokot látták vendégül. A DVTK HunTherm hazai környezetben lépett parkettra.
Fotó: Vajda János
A sikeres selejtező megvívása után első Euroliga csoportmérkőzését játszotta csütörtökön este hazai környezetben a DVTK HunTherm női kosárlabda csapata. Völgyi Péter vezetőedző együttesének ellenfele az előző sorozat bronzérmese, a török Fenerbahce Opet volt. A piros-fehérek 58–89 arányban szenvedettek vereséget. A diósgyőriek legeredményesebb játékosa Ginzo lett, 13 ponttal. Völgyi Péter legénysége második Euroliga csoportmérkőzését jövő hét csütörtökön 17.30-tól vívja a görög Olympiacos vendégeként.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
DVTK HunTherm-Fenerbahce Opet kosárlabda mérkőzésFotók: Vajda János
DVTK HunTherm: harmincegy pontos különbség
Női Euroliga, C-csoport, 1. forduló
DVTK HunTherm – Fenerbahce Opet (török) 58–89 (19–22, 7–17, 19–23, 13–27 )
DVTK Aréna, 2000 néző. V.: Marziali (olasz), Baloun (cseh), Borusas (litván).
DVTK HunTherm: Aho N. 5/3, Lelik 6, Grigalauskyte 11, Ginzo 13/9, Takács 10/6. Csere: Aho T., Kányási, Smuda 10, Miklós 3/3, Toman, Poczkodi. Vezetőedző: Völgyi Péter.
Fenerbahce: Uzun 14/9, Allen 8/6, Meesseman 13, Rupert 16/3, Allemand 7/3. Csere: Cakir 5/3, Sacalir 1, A. Onar 12/3, Senyurek 4, Billings 9. Vezetőedző: Miguel Mendez.
A két Bajnokok Ligája mérkőzés után az Európa Kupában is helyt állt a borsodi tehetség