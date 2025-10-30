1 órája
Az edző is látta, amit minden szurkoló - átrohantak rajtuk
Nem volt ellenszerük Törökországban. A DVTK súlyos zakót kapott.
Kosárlabda. Amint az ismert, szerda este negyedik Euroliga csoportmeccsét játszotta a DVTK HunTherm női kosárlabda csapata. Völgyi Péter vezetőedző együttese Törökországban, Isztambulban a Fenerbahce vendége volt, ahol 48 pontos különbséggel maradt alul (113-65). A miskolciak szakvezetője szűkszavúan értékelte a találkozót, ahol a hazai sztárgárda, amely a sorozatnak az egyik esélyese, abszolut fölényben kosárlabdázott: ,,Nem tudtuk lelassítani a Fenerbahçe csapatát, akik ráadásul félelmetesen dobtak a 3 pontos vonalon túlról is. Átrohantak rajtunk." A Diósgyőr ilyen arányú vereséget eddig nem szenvedett a nemzetközi kupaporondon. A csoport másik mérkőzésén a spanyol Valencia 99-57-re verte a görög Olympiacost.
DVTK: negyedik hely
A C-csoport tabelláján az alábbi a sorrend, négy mérkőzés után:
- Fenerbahce 8 pont
- Valencia 7 pont
- Olympiakos 5 pont
- DVTK HunTherm 4 pont
Így gyakorlatilag azon dől el a harmadik hely sorsa, hogy mit játszik egymással a DVTK és az Olympiakos jövő szerdán Miskolcon. Az első meccset Görögországban a hazaiak hozták, 69-57-re. Tehát a feladat adott: 12 pontnál többel kell nyerniük Lelikéknek.
