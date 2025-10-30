Az edző is látta, amit minden szurkoló - átrohantak rajtuk

Kosárlabda. Amint az ismert, szerda este negyedik Euroliga csoportmeccsét játszotta a DVTK HunTherm női kosárlabda csapata. Völgyi Péter vezetőedző együttese Törökországban, Isztambulban a Fenerbahce vendége volt, ahol 48 pontos különbséggel maradt alul (113-65). A miskolciak szakvezetője szűkszavúan értékelte a találkozót, ahol a hazai sztárgárda, amely a sorozatnak az egyik esélyese, abszolut fölényben kosárlabdázott: ,,Nem tudtuk lelassítani a Fenerbahçe csapatát, akik ráadásul félelmetesen dobtak a 3 pontos vonalon túlról is. Átrohantak rajtunk." A Diósgyőr ilyen arányú vereséget eddig nem szenvedett a nemzetközi kupaporondon. A csoport másik mérkőzésén a spanyol Valencia 99-57-re verte a görög Olympiacost.

A DVTK csak pillanatokra volt ellenfele a török sztárgárdának Fotó: FIBA

DVTK: negyedik hely

A C-csoport tabelláján az alábbi a sorrend, négy mérkőzés után:

Fenerbahce 8 pont Valencia 7 pont Olympiakos 5 pont DVTK HunTherm 4 pont

Így gyakorlatilag azon dől el a harmadik hely sorsa, hogy mit játszik egymással a DVTK és az Olympiakos jövő szerdán Miskolcon. Az első meccset Görögországban a hazaiak hozták, 69-57-re. Tehát a feladat adott: 12 pontnál többel kell nyerniük Lelikéknek.

