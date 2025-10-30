október 30., csütörtök

Alfonz névnap

17°
+16
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fiaskó

1 órája

Az edző is látta, amit minden szurkoló - átrohantak rajtuk

Címkék#DVTK HunTherm#kosárlabda#DVTK kosárlabda

Nem volt ellenszerük Törökországban. A DVTK súlyos zakót kapott.

Kosárlabda. Amint az ismert, szerda este negyedik Euroliga csoportmeccsét játszotta a DVTK HunTherm női kosárlabda csapata. Völgyi Péter vezetőedző együttese Törökországban, Isztambulban a Fenerbahce vendége volt, ahol 48 pontos különbséggel maradt alul (113-65). A miskolciak szakvezetője szűkszavúan értékelte a találkozót, ahol a hazai sztárgárda, amely a sorozatnak az egyik esélyese, abszolut fölényben kosárlabdázott: ,,Nem tudtuk lelassítani a Fenerbahçe csapatát, akik ráadásul félelmetesen dobtak a 3 pontos vonalon túlról is. Átrohantak rajtunk." A Diósgyőr ilyen arányú vereséget eddig nem szenvedett a nemzetközi kupaporondon. A csoport másik mérkőzésén a spanyol Valencia 99-57-re verte a görög Olympiacost.

DVTK
A DVTK csak pillanatokra volt ellenfele a török sztárgárdának Fotó: FIBA

DVTK: negyedik hely

A C-csoport tabelláján az alábbi a sorrend, négy mérkőzés után:

  1. Fenerbahce 8 pont
  2. Valencia 7 pont
  3. Olympiakos 5 pont
  4. DVTK HunTherm 4 pont

Így gyakorlatilag azon dől el a harmadik hely sorsa, hogy mit játszik egymással a DVTK és az Olympiakos jövő szerdán Miskolcon. Az első meccset Görögországban a hazaiak hozták, 69-57-re. Tehát a feladat adott: 12 pontnál többel kell nyerniük Lelikéknek.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu