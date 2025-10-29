Száz feletti pontmennyiséggel küldték haza a Diósgyőrt

Kosárlabda. Negyedik Euroliga csoportmeccsét játszotta szerda este idegenben, Törökországban a DVTK HunTherm női kosárlabda csapata. Völgyi Péter vezetőedző együttese a 2023-as, és a 2024-es győztes, bombaerős Fenerbahce otthonában lépett pályára, immáron soraiban a nemrég megérkezett új amerikai szerzeménnyel, Kathryn Westbelddel. A piros-fehérek és a Fenerbahce hatodik egymás elleni csatáját is a sárga-kékek nyerték, a DVTK így továbbra is nyeretlen a csoportban. A Diósgyőr legközelebb, november 5-én, szerdán a görög Olympiakost fogadja majd, a DVTK Arénában, 19 órától.

Sokkal jobbak voltak a bombaerős törökök, a DVTK-nak nem volt esélye Fotó: ÉM

DVTK HunTherm: 65 pont