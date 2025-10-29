október 29., szerda

Nárcisz névnap

11°
+13
+6
Euroliga

7 perce

Száz feletti pontmennyiséggel küldték haza a Diósgyőrt

Szerdán idegenben léptek pályára a piros-fehérek. A DVTK kikapott Törökországban.

Száz feletti pontmennyiséggel küldték haza a Diósgyőrt

Fotó: NGS PHOTO

Kosárlabda. Negyedik Euroliga csoportmeccsét játszotta szerda este idegenben, Törökországban a DVTK HunTherm női kosárlabda csapata. Völgyi Péter vezetőedző együttese a 2023-as, és a 2024-es győztes, bombaerős Fenerbahce otthonában lépett pályára, immáron soraiban a nemrég megérkezett új amerikai szerzeménnyel, Kathryn Westbelddel. A piros-fehérek és a Fenerbahce hatodik egymás elleni csatáját is a sárga-kékek nyerték, a DVTK így továbbra is nyeretlen a csoportban. A Diósgyőr legközelebb, november 5-én, szerdán a görög Olympiakost fogadja majd, a DVTK Arénában, 19 órától.

DVTK
Sokkal jobbak voltak a bombaerős törökök, a DVTK-nak nem volt esélye Fotó: ÉM

DVTK HunTherm: 65 pont

Női Euroliga, C-csoport, 4. forduló

Fenerbahce Opet (török) – DVTK HunTherm 113–65 (26–13, 27–13, 35–20, 25–19)

Istambul, Ülker Sports and Event Hall, 4000 néző. V.: Holgadc (spanyol), Matuszewska (lengyel), Vujicic (montenegrói).

Fenerbahce Opet: Uzun 7/3, Meesseman 10, Rupert 10, McBride 16/6, Allemand 10. Csere: Allen 11/9, Gustafson 14/6, Onar 11/3, Cakir 5/3, Senyurek 15/3, Vural 2, Sacalir 2. Vezetőedző: Miguel Mendez.

DVTK HunThem: Aho N. 7/3, Kányási 8/6, Lelik 14, Westbeld 12/6, Grigalauskyte 6. Csere: Takács 4/3, Ginzo 7/3, Miklós M. 5/3, Smuda, Toman 2, Aho T. Vezetőedző: Völgyi Péter.

 

 

 

