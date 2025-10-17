1 órája
,,Sajnálom, hogy nem tudtunk jobban játszani"
Nem jött össze az első győzelem. A DVTK HunTherm vereséget szenvedett a török bajnoktól.
Fotó: FIBA
A DVTK HunTherm női kosárlabda csapata második Euroliga csoportmérkőzésén is alul maradt, miután az Olympiacos vendégeként 69–57-re kikapott. A diósgyőri szurkolókon ezentúl sem múlott, közel harmincan kísérték el kedvenc csapatukat. Kányásiék fontos mérkőzést veszítettek el, mivel a görög bajnokkal harcolhatnak majd a továbbjutást jelentő 3. helyéért. Folytatás csütörtökön, hazai környezetben a spanyol Valencia gárdája ellen, ahol minden bizonnyal bemutatkozik a diósgyőriek amerikai légiósa, Kathryn Westbeld. A mérkőzést követően a szakvezetők így értékelték az összecsapást:
DVTK HunTherm: a görögök agresszívabban játszottak
Efroszini Drakaki: – Kitűnően védekeztünk, ebben bíztunk is, mert a legutóbbi mérkőzésen nem működött megfelelően ez a szegmense a játékunknak, ám azóta dolgoztunk rajta. Támadásban szépen járattuk a labdát, rendre jól megtaláltuk a távolságot. Örülök a győzelemnek, erős csapatot múltunk felül.
Völgyi Péter: – Az Olympiakosz sokkal agresszívabban játszott, mint mi. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy elkísértek és biztattak minket. Sajnálom, hogy nem tudtunk jobban játszani, mert nagyon fontos meccs volt ez a csoportban, de megérdemelten nyert ekkora különbséggel a házigazda.
A C-csoport másik mérkőzésen: Valencia Basket Club (spanyol)–Fenerbahce Opet (török) 72–75
A csoport állása: Az állás: 1. Fenerbahce 4 pont, 2. Valencia 3 pont, 3. Olympiakosz 3 pont, 4. DVTK 2 pont.