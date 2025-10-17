október 17., péntek

Hedvig névnap

11°
+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Értékelés

1 órája

,,Sajnálom, hogy nem tudtunk jobban játszani"

Címkék#Euroliga#Völgyi Péter#DVTK kosárlabda

Nem jött össze az első győzelem. A DVTK HunTherm vereséget szenvedett a török bajnoktól.

,,Sajnálom, hogy nem tudtunk jobban játszani"

Fotó: FIBA

A DVTK HunTherm női kosárlabda csapata második Euroliga csoportmérkőzésén is alul maradt, miután az Olympiacos vendégeként 69–57-re kikapott. A diósgyőri szurkolókon ezentúl sem múlott, közel harmincan kísérték el kedvenc csapatukat. Kányásiék fontos mérkőzést veszítettek el, mivel a görög bajnokkal harcolhatnak majd a továbbjutást jelentő 3. helyéért. Folytatás csütörtökön, hazai környezetben a spanyol Valencia gárdája ellen, ahol minden bizonnyal bemutatkozik a diósgyőriek amerikai légiósa, Kathryn Westbeld. A mérkőzést követően a szakvezetők így értékelték az összecsapást:

DVTK HunTherm
A DVTK HunTherm csapatának nem sikerült javítani a múltheti vereséget követően. Fotó: FIBA

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

DVTK HunTherm: a görögök agresszívabban játszottak

Efroszini Drakaki:Kitűnően védekeztünk, ebben bíztunk is, mert a legutóbbi mérkőzésen nem működött megfelelően ez a szegmense a játékunknak, ám azóta dolgoztunk rajta. Támadásban szépen járattuk a labdát, rendre jól megtaláltuk a távolságot. Örülök a győzelemnek, erős csapatot múltunk felül.
Völgyi Péter: Az Olympiakosz sokkal agresszívabban játszott, mint mi. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy elkísértek és biztattak minket. Sajnálom, hogy nem tudtunk jobban játszani, mert nagyon fontos meccs volt ez a csoportban, de megérdemelten nyert ekkora különbséggel a házigazda.

A C-csoport másik mérkőzésen: Valencia Basket Club (spanyol)–Fenerbahce Opet (török) 72–75
A csoport állása: Az állás: 1. Fenerbahce 4 pont, 2. Valencia 3 pont, 3. Olympiakosz 3 pont, 4. DVTK 2 pont.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu