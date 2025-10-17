,,Sajnálom, hogy nem tudtunk jobban játszani"

A DVTK HunTherm női kosárlabda csapata második Euroliga csoportmérkőzésén is alul maradt, miután az Olympiacos vendégeként 69–57-re kikapott. A diósgyőri szurkolókon ezentúl sem múlott, közel harmincan kísérték el kedvenc csapatukat. Kányásiék fontos mérkőzést veszítettek el, mivel a görög bajnokkal harcolhatnak majd a továbbjutást jelentő 3. helyéért. Folytatás csütörtökön, hazai környezetben a spanyol Valencia gárdája ellen, ahol minden bizonnyal bemutatkozik a diósgyőriek amerikai légiósa, Kathryn Westbeld. A mérkőzést követően a szakvezetők így értékelték az összecsapást:

A DVTK HunTherm csapatának nem sikerült javítani a múltheti vereséget követően. Fotó: FIBA

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

DVTK HunTherm: a görögök agresszívabban játszottak