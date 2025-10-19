Csata letudva érkezhet a Valencia

A női kosárlabda élvonalban vasárnap délután idegenben lépett pályára a DVTK HunTherm együttese. A piros-fehérek szoros meccset vívtak a Csata TKK-val, sikerült győzniük, így továbbra is veretlenek a táblázaton. Völgyi Péter legénységére csütörtökön Euroliga csoportmérkőzés vár, amikor is a Valencia gárdáját fogadják.

A DVTK HunTherm idegenben diadalmaskodott. Fotó: DVTK montázs

A DVTK HunTherm újabb győzelmet könyvelhetett el